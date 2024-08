Karol Cariola anuncia que está embarazada: “Es uno de los desafíos más grandes en mi vida”

13 de Agosto de 2024

La diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la Cámara Baja, se valió de las redes sociales para informar que, junto a su par Tomás de Rementería (IND), serán padres.

En su cuenta de Instagram, la legisladora indicó que “estoy embarazada, han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida. Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, agregó Karol Cariola.

La parlamentaria puntualizó que “les agradezco y me alegra hacerles parte de esta noticia que nos tiene entusiasmados y muy felices”.

Una de las primeras personas en reaccionar a la noticia fue la vocera Camila Vallejo, quien hace poco también anunció su embarazo, quien le escribió a su compañera de partido: “Es una hermosa y emocionante noticia compañera!!! Encuentro demasiado genial e increíble que coincidamos en este proceso. Ya quiero ver a nuestros babys jugando juntos/as. Sin duda serás una tremenda madre”.