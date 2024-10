Eventuales vínculos de Irina Karamanos con caso Convenios enfrenta a las “dos almas” del oficialismo a días de las elecciones

Actualizado el 4 de Octubre de 2024

La irrupción de Irina Karamanos en el caso Convenios hizo que se enfrentaran dos de los principales partidos políticos del oficialismo respecto al rol jugado por la ex primera dama en la arista ProCultura. Esto, en la antesala de las municipales.

Las nuevas revelaciones del caso Convenios, que dan cuenta de un eventual vínculo de Irina Karamanos con la Fundación ProCultura, no solo afectan al círculo cercano del presidente Gabriel Boric, ya que también dejó en evidencia las diferencias entre dos de los principales conglomerados del oficialismo: el Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

Esto, ya que mientras desde el Partido Socialista, principal soporte del Socialismo Democrático, instaron a Karamanos a “aclarar” su participación en la polémica, desde el Frente Amplio hicieron una defensa cerrada a la ex pareja de Boric, aseverando que “meten las manos al fuego” por ella.

Así, los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri instaron a la otrora primera dama a entregar sus cartolas bancarias a la Fiscalía para verificar si los supuestos a abonos a ProCultura existieron, lo cual se concretó en las últimas horas.

“Irina Karamanos ha sido acusada de haber realizado depósitos a ProCultura. Ella ha señalado que esto es falso. La situación es de simple verificación en las cartolas y debe ser aclarada”, indicaron los legisladores en una declaración pública.

En tanto, esta postura fue respaldada por su par Marco Ilabaca, quien expresó que “la investigación debe determinar qué sucedió allí. Y será la señorita Karamanos quien determine y entregue los antecedentes dentro de este proceso investigativo”.

Sin embargo, precisó que “claramente, cuando no existen antecedentes concretos, cuando esto ocurrió previo a que el presidente Gabriel Boric fuera presidente, y que fue en pleno gobierno del presidente Piñera, creo que no corresponde una acusación que hoy intenta levantar la derecha contra el presidente”.

Por su parte, el diputado Leonardo Soto apuntó al alcance de este tipo de noticias de cara a las próximas elecciones municipales, aseverando que “ojalá todos los partidos de Chile Vamos que hoy día estaban haciendo un punto de prensa en contra de la señorita Irina Karamanos, que estaban viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, siguieran los pasos y siguieran el camino de la señora Gloria Hutt, eso sería una gran novedad en Chile”.

FA pone “las manos al fuego” por Irina Karamanos

Por contrapartida, desde el Frente Amplio se cuadraron con una cerrada defensa del actuar de Irina Karamanos en la arista ProCultura del caso Convenios, asegurando que incluso ponen “las manos al fuego” por ella.

El diputado Gonzalo Winter expresó a La Tercera que “cuando digo que pongo las manos al fuego, yo no conozco el caso. Yo no tengo idea de la relación que tiene Irina Karamanos. Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido a la probidad. Eso no me calza con el personaje”.

“Dicen que habría un informe, y luego tenemos a Irina Karamanos, con nombre y apellido, que niega rotundamente haber hecho abono alguno. Entonces, lo que tenemos es, a ninguna persona afirmando, con nombre y apellido, con rostro, que ha hecho abonos, y por otro lado, a una persona negando categóricamente que ha hecho los abonos”, cuestionó el legislador.

Un mensaje similar entregó el diputado Jorge Brito, quien instó a no caer en “empates” en materia de investigaciones por faltas a la probidad ante las próximas elecciones, recordando que “el único político desaforado fue electo por el Partido Republicano (…) si quieren hacer un empate, empatemos abriendo las cuentas bancarias”.