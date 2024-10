Ricardo Lagos despeja dudas de su estado de salud tras no ir a votar: “No me pareció conveniente exponerme”

26 de Octubre de 2024

El mandatario señaló que "suponer que estoy fallecido me parece una exageración”.

El ex presidente Ricardo Lagos salió al paso de los rumores sobre su estado de salud y aseguró que se encuentra “muy bien”.

En conversación con The Clinic, el ex mandatario indicó que “estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar“.

“Esa es la razón por la que el doctor me sugirió hacer lo que hice: explicar que no iba a ir a votar”, afirmó Lagos.

“De salud estoy muy bien, eso es lo que quiero que sepan”, expresó Ricardo Lagos, quien a su vez dijo con humor: “Suponer que estoy fallecido me parece una exageración”.

Fue este viernes cuando la Fundación Democracia y Desarrollo emitió un comunicado donde señalaron que el militante PPD “no podrá concurrir a votar ya que se encuentra con un cuadro respiratorio que no presenta gravedad“.

“Por indicación médica, en forma preventiva, debe guardar reposo en su hogar por unos días“, informaron en el documento.

Recordemos que a principio de este año, quien fuera Presidente de la República entre el año 2000 y 2006, reveló que dejaría el mundo público para “iniciar un nuevo camino” y una “transformación” en su “forma de servir a un Chile mejor”.