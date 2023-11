Nueva Constitución: las razones de Ricardo Lagos para optar por el En Contra

5 de Noviembre de 2023

El ex mandatario entregó sus argumentos, entre los cuales indicó que se trata de un texto "que fue desarticulado en la etapa final por el Consejo Constitucional".

Compartir

Decepcionado “ante la forma como ha concluido este proceso para crear una nueva Constitución“, se mostró el ex presidente Ricardo Lagos, quien adelantó que votará En Contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

“Estoy por el rechazo, porque no veo que esta propuesta constitucional nos ayude a cohesionarnos como chilenos, como sociedad“, argumentó el ex mandatario.

En una entrevista que le concedió al diario El País, Ricardo Lagos planteó que el proyecto de nueva Constitución “es un texto que, a pesar de todo lo que hizo la Comisión de Expertos en favor de lograr un consenso, fue desarticulado en la etapa final por el Consejo Constitucional“.

“Lo que tenemos hoy es el texto de un sector que se cree con el derecho de imponer su veto al resto de los chilenos“, planteó también.

Y aseveró a la vez que “la inspiración ideológica se ha impuesto, de forma que nos entrega un texto partisano, sin ninguna posibilidad de representar a la Nación como un todo“.

Para Ricardo Lagos debe ser “como en las familias”

El ex jefe de Estado sostuvo que tanto en la primera propuesta constitucional como en la actual faltó la capacidad de “entender que la Constitución es la ley de leyes. La lógica debe ser como en las familias: de una u otra forma hay un orden de las cosas en el hogar, pero eso no impide que los hermanos piensen diferente, sean distintos. Esa dimensión es la que no tenemos ahora”, manifestó.

Según argumentó Ricardo Lagos, “si se impone el rechazo no quedamos en el limbo. Tenemos una Constitución desde la cual avanzar, mediante reformas, hacia un país que pueda crear de verdad un Estado Social de Derecho”.

“No quiero que nadie imponga su veto cuando se habla de un desarrollo con más igualdad, con verdadero acceso a los cambios que vienen. Eso es lo que necesitan entender los dirigentes políticos de hoy, de todos los sectores. Se trata de tener una Constitución para responder a lo que viene o a lo que ya nos desafía“, aseveró el ex mandatario.