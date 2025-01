PPD llama a Socialismo Democrático a erigir a Carolina Tohá como su candidata presidencial

28 de Enero de 2025

Ante esta situación, la propia Carolina Tohá puso paños fríos, aseverando que una eventual aventura presidencial todavía es prematura, aunque aclaró que es partidaria de concretar primarias en el oficialismo.

Compartir

El PPD dio a conocer una declaración donde instó a sus aliados del Socialismo Democrático, especialmente al Partido Socialista, a designar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como candidata presidencial del bloque.

“Tenemos la sincera aspiración de que nuestra compañera y ministra Carolina Tohá tome la decisión de ser la candidata presidencial del Socialismo Democrático, y así se lo solicitan respetuosamente (…). No solo nos quedaremos en esta aspiración sino que buscaremos generar y facilitar condiciones para que Carolina pueda ser la candidata única del PS y del PPD, e invitamos a nuestros compañeros socialistas a sumarnos a este esfuerzo de presentar una propuesta seria y unitaria en las primarias legales del progresismo”, consignó la comisión política del PPD.

Ante esta situación, la propia Carolina Tohá puso paños fríos, aseverando que una eventual aventura presidencial todavía es prematura, aunque aclaró que es partidaria de concretar primarias en el oficialismo.

“Son decisiones importantes. Yo me las tomo muy en serio y se van a tomar con toda la seriedad del caso. No se han tomado todavía, próximamente van a empezar a decantarse esas cosas, pero no hay un día”, expresó la secretaria de Estado.

En esta línea, Tohá argumentó que “no hay un día definido en ninguna parte, pero ciertamente esas fechas se van acercando a medida que avanza el año y las consideraciones que va a haber, hay una que es la que importa, todas las demás son accesorias, la que importa es dónde uno sirve más y desde qué lugar, desde qué espacio puede aportar más”.

“Yo al menos siempre he concebido de esa manera la política y entiendo que en eso uno tiene una definición que tomar personal, pero también una reflexión colectiva, no es solamente que esto no son sólo prerrogativas personales, son proyectos políticos y hay que madurar, hay que pensar bien”, agregó.

Frente a estas palabras, el senador Pedro Araya (PPD) instó a tomar una postura, aseverando a La Tercera que “llegó el minuto en que Carolina Tohá tiene que tomar una definición política (…). Esa decisión no se dilate más allá de marzo”.