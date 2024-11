Fin a listas de espera en tres años: la propuesta del Colmed y ex ministros de Salud ante Presupuesto 2025

9 de Noviembre de 2024

El Colegio Médico (Colmed) y ex ministros de la Salud expresaron su preocupación por el déficit financiero que enfrentan los hospitales del país, en el marco de la discusión del Presupuesto 2025 que se lleva a cabo en el Congreso Nacional.

Al respecto, la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada, secundada por los ex ministros Enrique Paris, Alvaro Erazo y Helia Molina -actual presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja– llamaron al Gobierno a solucionar la crisis del sistema, aportando por más recursos en la discusión del Presupuesto.

“Estamos preocupados por lo que es el Presupuesto 2025; sin embargo, esa discusión se ha cruzado con el déficit presupuestario que enfrentan todos los hospitales de todo el país y que nos hace llegar a un fin de año muy complejo”, expresó Arriagada.

En esta línea, planteó que “creemos que esta forma de asignar el Presupuesto está estructuralmente desacoplada con las necesidades de la población, que pasan por patologías, por edad, por condiciones, por elementos de terapia y un encarecimiento en general de la salud, de lo cual hoy día ya esta asignación, esta forma de asignar el presupuesto no se hace cargo”.

Es por ello que la timonel del Colmed precisó que, junto a los ex ministros del Minsal, presentaron una propuesta al Ejecutivo para terminar con las listas de espera en tres años.

“Eso significa sumar más recursos a los que el Ministerio ha comprometido, significa aprobar el presupuesto del Ministerio en los términos de listas de espera, pero además comprometer un consejo de seguimiento en el cual el Colegio Médico, por supuesto, quiere participar, junto a otros miembros de la sociedad civil, universidades, Consejo Nacional de Productividad, Ministerio, Poder Legislativo, ex ministros, para poder vigilar que esos recursos se ocupen con eficiencia y vayan demostrando resultados. Creemos que si ya la lista de espera tiene un valor, entonces corresponde que el Estado se haga cargo y resuelva la lista de espera al día de hoy”, explicó Anamaría Arriagada.

Enrique Paris se mostró a favor del proyecto del Colegio Médico, aseverando que “es un plan bien pensado y meditado para contribuir a disminuir las listas de espera, sabemos que no se van a terminar nunca, pero hay mucha gente que está sufriendo. Lo que aquí se propone desde el punto de vista económico lo aprobamos y también me parece que este consejo de seguimiento, que va a permitir supervisar el uso de estos recursos, me parece una muy buena iniciativa. La salud es un tema de Estado”.

Pero Arriagada también puso énfasis en la situación financiera de los hospitales, acusando que “están pasando por un fin de año muy complejo, no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año y esto afecta profundamente una productividad que estaba en crecimiento, haciéndose cargo de los problemas de salud”.