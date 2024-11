La dura crítica de Irací Hassler al Gobierno por demora en salida de Manuel Monsalve

17 de Noviembre de 2024

La ex alcaldesa de Santiago sostuvo que "debió haber salido antes" y cuestionó que haya tenido la posibilidad de dar un punto de prensa en el cual "señala su inocencia".

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) abordó la denuncia en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual. Bajo este contexto, criticó su tardía salida del Gobierno, considerando que Boric se enteró de la acusación dos días antes de que le pidiera la renuncia.

En conversación con Estado Nacional, la ex jefa comunal sostuvo que Monsalve “debió haber salido antes” de su cargo como subsecretario del Interior.

“No parece lógico o adecuado que el ex subsecretario dé un punto de prensa posterior a todos estos hechos, donde además lamentablemente señala su inocencia con la Moneda de fondo, eso no corresponde”, expresó.

A lo que agregó: “Él no debió haber podido seguir usando sus funciones. Hay una situación primera que es una denuncia de violación pero también hay una situación posterior que es abuso de poder. Este segundo elemento es muy grave que haya podido ocurrir y eso implica que debieron haber sido inmediata las resoluciones (del Gobierno)”.

Lo anterior, haciendo alusión de que Manuel Monsalve usó su cargo para solicitar la revisión de cámaras de seguridad del Hotel Panamericano, sitio en el cual ocurrieron los hechos que se investigan.

Con respecto a los cuestionamientos que ha recibido el Gobierno de Boric por su accionar en el marco del Caso Monsalve y por autodenominarse como “un Gobierno feminista”, Irací Hassler manifestó que “un gobierno feminista o que aspira a ser feminista, va a esta siempre en tensión con una sociedad que tiene muchos elementos del machismo presente”.

La declaración de Boric ante Fiscalía por Caso Monsalve

El pasado 29 de octubre, el presidente Gabriel Boric prestó su declaración voluntaria en La Moneda ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir.

Bajo este contexto, relató cómo se enteró de la acción judicial en contra de Monsalve. “Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación el día martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la Ministra del Interior Carolina Tohá. Además me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”, dice el documento al que tuvo acceso The Clinic.

Tras ello, el mandatario declaró que lo citó al Palacio el martes en la noche. Tras esta conversación, Boric declaró que al día siguiente (miércoles 16 de octubre) no habló con Monsalve, pero que el jueves 17 sí lo hicieron para abordar su renuncia.

“Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 hrs con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”, expuso.