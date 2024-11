Senado inicia discusión de Presupuesto y La Moneda repone partidas rechazadas como Chile Crece Contigo, SLEP e INDH

Actualizado el 19 de Noviembre de 2024

La discusión del Presupuesto 2025 será una dura tarea para el ministro Marcel, ya que no solo tendrá que convencer a la oposición, sino también a senadores oficialistas que adelantaron su voto en contra si no se aumentan los recursos para la partida de Salud.

El Senado inició este lunes la discusión en general de la Ley de Presupuesto 2025, en la cual La Moneda repuso las partidas rechazadas en la Cámara de Diputados en ámbitos como la educación, salud y defensa.

Esto, ya que la Cámara Baja despachó la propuesta sin recursos para estamentos como el Instituto Nacional de DDHH (INDH), los SLEP y la Subsecretaría de la Niñez, este último a cargo de gestionar el programa Chile Crece Contigo.

Ante este escenario, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) expresó que “las prioridades son compartidas por todos en el Senado, la pregunta que uno se hace es si la manera en como se distribuyeron los recursos entre las denominadas prioridades sociales, dentro de las cuales para mí, también está seguridad; si acaso están bien puestas las proporciones, o la forma de financiar esas políticas públicas. No tenemos problemas en las prioridades, sino en la forma de ejecutar el presupuesto”.

A esto se suma la reserva de constitucionalidad anunciada por el Ejecutivo para la glosa, incorporada en la Corporación, que pretende que el presidente de la República, ministros y subsecretarios se sometan a un test de drogas cada seis meses.

Hacienda repondrá recursos para el INDH

Luego que la Cámara de Diputados aprobara un presupuesto de $1.000 para el INDH, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “los recursos para el presupuesto del INDH se van a reponer ahora en la tramitación en el Senado. Preferimos radicar ahí la discusión sobre esta materia, dado que en otras oportunidades ha sido en esa instancia donde se han resuelto temas referidos a esta institución”.

Junto con ello, Marcel dejó en claro que “se van a hacer indicaciones para corregir todas las indicaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, de las cuales reclamamos su constitucionalidad, porque la Ley de Presupuesto no es una ley miscelánea en la cual se puede incluir cualquier cosa”.

Por su parte, existe amplio consenso al interior del Senado respecto a Chile Crece Contigo y varios parlamentarios expresaron públicamente su apoyo a la reposición de dineros para el programa.

La senadora Paulina Núñez (RN) se mostró a favor “que se reponga el programa de Chile Crece Contigo y la Subsecretaría de la Niñez. No por un programa, en el que uno no esté de acuerdo, va a terminar echando por tierra el programa Chile Crece Contigo”.

Para su par Iván Flores (DC), “no hay fundamentos para rechazar un programa que ha sido exitoso en todas las regiones de Chile, siendo una tremenda ayuda a la gente más vulnerable y también a clases económicas emergentes”.

“Entonces, la verdad es que no hay otra explicación que no sea sencillamente hacerle un gallito al Gobierno, pero se equivocaron rechazando uno de los mejores programas que han tenido los distintos últimos gobiernos. Esperamos reponerlo”, declaró el parlamentario a radio Cooperativa.

“Díscolos” oficialistas adelantan rechazo a Presupuesto 2025

Así lo expresó el PS Juan Luis Castro, que indicó que no apoyará el capítulo centrado en Servicio de Salud, Fonasa y Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, apuntando que “Coloco como ejemplo el caso emblemático del Hospital San José, que proporcionalmente tiene más listas de espera y un exdirector destituido hace 14 meses al que le siguen pagando el sueldo de director (…) Cuando partimos de la base que no se ha cumplido el protocolo del año pasado, ¡por favor! Al menos, de mi parte, en Fonasa, servicio salud, redes asistenciales (…) no estoy disponible a aprobarlo, si esto no cambia”.

Más conciliador se mostró su compañero de partido, Alfonso de Urresti, quien expresó que “quiero insistir en algunos temas: licencias médicas, no le tengamos miedo a los médicos, son millones de pesos que gasta el Estado en estos abusos. No me satisface el protocolo de salud en este punto”.