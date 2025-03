Problema para Matthei, crujidera en RN y pugna que se avecina en la Cámara: las esquirlas que dejó el triunfo de Ossandón sobre Chile Vamos

Actualizado el 28 de Marzo de 2025

El triunfo de Manuel José Ossandón en la presidencia del Senado evidenció las fracturas dentro de Chile Vamos, complicando la estrategia de la coalición para las presidenciales. Mientras Matthei intentó minimizar el conflicto, las tensiones al interior de la coalición amenazan con extenderse a la próxima elección de la mesa de la Cámara de Diputados

Compartir

Cuando a las 16:40 del miércoles 26 de marzo el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, dio el resultado de la votación de la presidencia, los chats de WhatsApp de Renovación Nacional (RN) comenzaron a recibir decenas de mensajes.

La mayoría felicitando a Manuel José Ossandón por su capacidad de mantener al partido en la cabeza de la testera de la Cámara Alta, y otros cuantos señalando a Rodrigo Galilea, timonel RN, por no apoyar a la carta de su partido.

El amplio apoyo de la militancia de RN a Ossandón, quien corrió por fuera de Chile Vamos para hacerse de la presidencia del Senado, dejó en evidencia la distancia entre las bases del partido y la directiva. Y, además, la incapacidad de la coalición para ordenarse en un año clave en que aspiran a ganar la elección presidencial de la mano de Evelyn Matthei.

Esto último fue un comentario obligado en los distintos círculos de la coalición. De hecho, Evópoli, partido en que milita el senador Felipe Kast quien fue derrotado por Ossandón, emitió un duro comunicado alertando de un daño a la “estabilidad y unidad de la oposición”.

Tras conocerse el resultado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei salió a desdramatizar lo ocurrido en el Senado, subrayando que lo importante es que un legislador de derecha se mantenga al mando de la corporación.

“Había dos postulantes, ambos de Chile Vamos y hoy día tenemos un presidente que es de Chile Vamos. Dejemos de hacer drama donde no lo hay”, sostuvo la abanderada de Chile Vamos.

Lo que no dijo Matthei es que Kast era su favorito para hacerse de la presidencia de la Cámara Alta debido a su sintonía política y a su perfil de “duro” frente al Gobierno de Gabriel Boric.

Sumado a eso, en Evópoli y la UDI resienten que junto a Ossandón, haya llegado a la mesa el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) como vicepresidente con votos de la derecha.

“Es indesmentible que esto genera un grado de complicación y molestia en la coalición. Porque uno tiene que tener la mira en lo que realmente es relevante: formar un conglomerado sólido para lo que viene, que es la elección presidencial”, reconoce a EL DÍNAMO el subjefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán.

Y acota: “Lo que pasó en el Senado nos demuestra que Chile Vamos tiene que cuidarse y representar que es un proyecto serio, responsable y de futuro que busca darle gobernabilidad a Chile. Porque siempre va a existir el riesgo de que proliferen estos proyectos personales que dañan a la coalición”.

Pero las grietas en la coalición no sólo se dejaron ver en Evópoli. El mismo Ossandón reveló un inédito episodio en que Felipe Kast lo habría encarado, años antes, justamente por su intención de presidir el Senado.

“Cote —como llaman a Ossandón sus cercanos— vengo a decirte a los ojos que voy a hacer lo imposible pa’ cagarte y que no seai’ presidente del Senado”, le habría dicho Kast, según relató profusamente el mismo Ossandón en diversas entrevistas concedidas durante el día.

Ese episodio, junto al acuerdo suscrito por la UDI, Evópoli, junto al oficialismo en 2022 en que se excluyó a RN de la alternancia de la mesa, fueron los gatillantes del quiebre en la coalición y “las deudas” que Ossandón cobró con su victoria en desmedro de sus aliados políticos.

Francisco Chaúan, senador RN que se abstuvo en la votación negando su apoyo a Kast, transparentó la molestia al interior del partido de la estrella tricolor ante la jugada de la UDI y Evópoli que los dejó fuera de la actuación hace dos años atrás.

“Cuando negociamos, la UDI y Evópoli celebraron un acuerdo con la centroizquierda dejando excluido a RN. Ese año iba a ser el candidato Ossandón y me correspondió a mí, pero los senadores de UDI y Evópoli no votaron por mí, sino por Álvaro Elizalde, del Partido Socialista”, recordó Chahuán.

En todo caso, Ossandón intentó dar certezas a su coalición reafirmando que Matthei es su candidata y que le informó previamente su intención de competir contra Kast.

“Me dijo tienes todo el derecho”, le habría transmitido la candidata, según relató a La Segunda el mismo Ossandón. De todas formas, en su discurso de asunción al cargo, el legislador RN precisó que bajo su conducción la mesa del Senado no se transformará en “una plataforma para que dos personas empiecen a darle duro al gobierno de turno por una candidatura”.

Crujidera en RN

Junto a Manuel José Ossandón, a la espera del resultado de la votación, estuvo presente su hermana, la diputada Ximena Ossandón, hasta esta semana jefa de bancada de RN y vicepresidenta del partido.

Ossandón fue una de las principales defensoras al interior del partido del “derecho” de su hermano a competir por la presidencia del Senado. A contrapelo de la postura que adoptó Rodrigo Galilea, presidente de RN, quien fue el principal promotor de la opción de Felipe Kast.

Quienes conocen de la interna de RN, aseguran que uno de los grandes perjudicados con la derrota de Kast fue precisamente Galilea, quien ya venía siendo cuestionado por el problema en la inscripción de concejalías en la pasada elección municipal y la decisión de no llevar un candidato del partido a la presidencial a pesar de que RN fue la fuerza de Chile Vamos que obtuvo el mejor resultado electoral en las comicios de 2024.

Senadores Manuel José Ossandón y Felipe Kast. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Ahora, Galilea nuevamente es flanco de críticas al interior de RN por no apoyar a uno de los suyos y jugársela por un acuerdo, dicen en la tienda de Antonio Varas, no fue suscrito por la bancada de senadores sino que por él a título personal.

Requerida por EL DÍNAMO, Ximena Ossandón asegura no saber la razón por la cual Galilea optó por no respaldar a la carta RN. “Tengo esa duda, porque me parece incomprensible que teniendo un senador de nuestro partido se haya apoyado otro entendiendo que no existían acuerdos previos”.

En esa línea, la diputada y vicepresidenta de RN, sacó a relucir una vieja disputa en el sector: la derecha económica versus la social.

“Aquí se están mostrando las almas que hay en la derecha desde hace mucho tiempo. Y claramente Manuel José Ossandón representa a la derecha social, que algunos se incomodan, pero cuando nos necesitan para las campañas no dudan en llamarnos”, dice Ossandón.

Conflicto entre RN y Ossandón amenaza con escalar a la Cámara de Diputados

Una semana y media falta para el próximo desafío que afrontará la oposición, esta vez en la Cámara de Diputados.

Chile Vamos aspira a hacerse con la presidencia tras la adelantada renuncia de Karol Cariola, y para lograr ese objetivo hay dos nombres: José Miguel Castro (RN) y Jorge Alessandri (UDI).

José Miguel Castro y Jorge Alessandri.

Aunque las bancadas opositoras al Gobierno no tienen mayoría en la Cámara —hoy existe un empate virtual en 74 votos—, sí hay un “moderado optimismo” respecto a la posibilidad de sumar los apoyos de todo el arco de la oposición y algunos votos clave de independientes.

Sin embargo, reconocen en Chile Vamos, lo sucedido en el Senado puede tener un grado de incidencia respecto a qué nombre será el escogido de la coalición para competir.

En la UDI transmiten que, pensando en los equilibrios entre las distintas fuerzas de la coalición, no es posible que Castro sea el candidato ya que en el caso de que la oposición concite los votos, RN tendría al presidente del Senado y la Cámara.

Sumado a eso, en el gremialismo no pasó inadvertido que el otro perjudicado de la maniobra de Ossandón fue Iván Moreira, carta de Chile Vamos para llegar a la vicepresidencia y que fue derrotado por Ricardo Lagos Weber (PPD).

En la bancada de Evópoli, en tanto, sostienen que su apoyo ya está zanjado: será Jorge Alessandri a quien apoyen. De todas formas, descartan que esto se deba a la pugna originada en el Senado.

“No vamos a actuar con la lógica de las venganzas y lo que vamos a promover es que tengamos la posibilidad de realmente ganar la mesa de la Cámara. Eso significa contar con un apoyo amplio, capaz de convocar a la mayor cantidad de partidos y parlamentarios. En razón de eso, el nombre que me acomoda personalmente y a Evópoli también, es Jorge Alessandri”, sostiene el diputado Jorge Guzmán.

Ximena Ossandón, en tanto, defiende la opción de Castro apuntando a que su nombre es más transversal que el de Alessandri, atributo necesario para alcanzar los respaldos necesarios.

“La Cámara es independiente al Senado y acá no hay ningún pacto. Nosotros tenemos como candidato a José Miguel Castro que claramente tiene una votación más transversal. Y eso es importante porque en la Cámara es más difícil ganar la mesa, no están las mismas fuerzas que en el Senado, se gana o pierde por un solo voto. Y nosotros estamos seguros que nuestro candidato tiene votos asegurados transversales que el candidato de la UDI, a pesar de ser bueno, no los tiene”, sentencia Ossandón.