Diputada Catalina Pérez renuncia al Frente Amplio tras nuevos antecedentes del Caso Democracia Viva

20 de Noviembre de 2024

Catalina Pérez expresó en una declaración pública que "esta decisión con la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi Región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades”.

La diputada Catalina Pérez concretó su renuncia al Frente Amplio, luego que se conocieran nuevos antecedentes que darían cuenta que estaba en conocimiento de los convenios firmados entre Democracia Viva, representada por su ex pareja Daniel Andrade, con la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta.

Andrés Couble, secretario del Frente Amplio, explicó a The Clinic que “hoy recibimos la confirmación de la renuncia de la diputada Catalina Pérez a la militancia del Frente Amplio, ocurrida el pasado 15 de noviembre. Como partido entendemos la decisión de militar como una opción personal”.

“Como lo hemos dicho desde un comienzo, esperamos que la justicia esclarezca todos los hechos y determine eventuales responsabilidades frente al caso”, agregó el dirigente.

“Nos seguiremos encontrando ahí donde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades”, puntualizó la parlamentaria.

Los últimos antecedentes que vinculan a la legisladora con el Caso Convenios apuntan a una serie de chats con Andrade, quien le habría contado de los avances para obtener fondos desde la Seremi de Vivienda, apuntando que “me llamó Carlos (Contreras, el seremi) y parece que hoy pueden salir las lucas”.

Pero ante estos hechos, la ahora diputada independiente aseveró que “yo no interferí en la designación, ni en la asignación de, absolutamente, ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera. Y creo que, de hecho, lo más relevante que contiene este informe es esa confirmación”.