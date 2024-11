“Están por salir las lucas”: diputada Catalina Pérez

18 de Noviembre de 2024

Patricio Gajardo es analista político.

“No le tomamos el peso”, señalaba Daniel Andrade. “En algún momento lo conversamos en la cama, con la Cata, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error”.

“Me siento fatal” es uno de los mensajes de Daniel Andrade que son parte de la carpeta de investigación del Ministerio Público.

Son más de 10 mil páginas que son parte de la carpeta investigativa sobre el convenio que se realizó entre la fundación Democracia Viva —ligada al partido Revolución Democrática (RD)— y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta, por más de $400 millones de pesos, que destapó el medio digital Time Line.

Por otro lado, en los informes, a los que tuvo acceso Reportajes T13, se detallan conversaciones de WhatsApp entre Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD, junto a Daniel Andrade y Catalina Pérez, los que pondrían en duda el real conocimiento que tenía la diputada sobre el caso, antes de que estallara.

En las conversaciones se puede evidenciar que la diputada sí tenía conocimiento del convenio entre Democracia Viva y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta.

Un hecho que la misma diputada ha negado de manera reiterada y ha sustentado su defensa.

Recuerden que la defensa de Pérez ha dicho que no tenía ninguna información del convenio, de las gestiones realizadas para el traspaso se fondos, ni la distribución de los recursos

Previo a ello, señaló la diputada en una tónica feminista: “Que no voy a aceptar que una mujer, que ha construido su carrera política con mucho esfuerzo, tenga hoy que responder por actos de dos hombres adultos”. Uno de ellos su ex pareja.

Ella supuestamente no sabía, y no estaba al tanto de lo que iba a abrir uno de los forados de la administración Boric.

Los múltiples casos de Convenios, que se irían conociendo, asignado de manera directa y en su gran mayoría de manera monopólica, de manera preferente a Revolución Democrática (RD)

Sin embargo, no contaban que el día que estalló el caso, Catalina Pérez mantuvo un intercambio de mensajes con Edson Dettoni. Y éste el 2023, declaró en la Fiscalía señalando que la parlamentaria estaba al tanto de los millonarios convenios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, con el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, un año antes de que estallara el Caso Convenios.

Dettoni aseguró que Pérez tenía conocimiento de los convenios desde el año anterior (2022). Esto, según porque el tema era manejado en la región por el partido, por lo no que no resultaba posible que Catalina Pérez no estuviera al tanto de la situación.

Según consignó La Segunda, Dettoni aseguró que fue Daniel Andrade quien le confesó inicialmente que Catalina Pérez tenía conocimiento de los mencionados convenios, aunque no proporcionó detalles específicos sobre cuándo, ni en qué medida. Esta revelación contradice las declaraciones iniciales de Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, quien había sostenido que Pérez no estaba al tanto de los acuerdos.

Cuatro meses después de que el Frente Amplio rehabilitara a la diputada Catalina Pérez -que había sido suspendida el año pasado a raíz del escándalo Democracia Viva- surgieron nuevos antecedentes de que estaba al tanto de los casos de corrupción de esa ONG. Los antecedentes fueron dados a conocer por La Segunda a partir de un informe de la PDI que reproduce chats con su pareja

Una publicación de La Segunda reveló un informe de la PDI que concluyó que “conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.

Acorde al documento, Andrade le dijo a Pérez en su momento, tras una llamada con Contreras “parece que pueden salir las lucas”.