PS en pie de guerra con el Frente Amplio tras destitución de Allende: “Nos obliga a reflexionar sobre nuestros aliados”

4 de Abril de 2025

Paulina Vodanovic expresó que "dentro de mi partido hay un ánimo complejo en contra del Frente Amplio: se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades, que terminan con la salida de una senadora".

Compartir

El Partido Socialista, en voz de su timonel Paulina Vodanovic, mostró su molestia por el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende, en el marco de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, y en especial con el actuar del Frente Amplio.

Esto, ya que las dos ministras del Tribunal Constitucional cercanas al FA votaron a favor de la remoción de la parlamentaria, apelando a la inconstitucionalidad de diputados y senadores de celebrar contratos con el fisco.

Ante esto, la senadora Vodanovic expresó a radio Cooperativa que “dentro de mi partido hay un ánimo complejo en contra del Frente Amplio: se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades, que terminan con la salida de una senadora”.

“El partido del presidente tiene que saber que el PS ha sido extremadamente leal durante este Gobierno. Hemos hecho enormes sacrificios (…), y sentimos que no ha existido reciprocidad, no sólo en esto, en muchas otras situaciones. Y no estoy hablando de cargos, porque no son algo que le interese al PS”, argumentó la timonel.

Junto con ello, dejó ver su molestia por la proclamación de la candidatura presidencial del diputado Gonzalo Winter en momentos que se conocía la decisión del TC que ponía fin a la carrera parlamentaria de Isabel Allende.

“Más allá de las opiniones jurídicas, hay una desazón respecto del comportamiento de quienes intervinieron en esto, y por cierto, de un infausto hecho que, coincidentemente, ocurre ayer, que fue el lanzamiento de la candidatura de Gonzalo Winter, en paralelo a que se conocía el fallo”, puntualizó.

PS emite declaración pública y apunta contra el Frente Amplio

Tras esto, en horas de la tarde, la directiva del Partido Socialista emitió una declaración pública, sin aceptar preguntas, donde instaron al Ejecutivo a tomar medidas para que las responsabilidades de la fallida compra de la casa de Allende no recaigan solamente en la todavía senadora PS.

“Estimamos indispensable que se asuma la responsabilidad política y administrativa de quienes debieron velar por una correcta ejecución del acto administrativo”, recalcó Vodanovic, quien agregó que “el Partido Socialista de Chile se honra de haber cumplido su compromiso con el gobierno del presidente Boric. Hemos cumplido con nuestra patria, hemos sido el único partido que ha apoyado consistentemente cada iniciativa del Ejecutivo con nuestros votos en seguridad, previsión social y en muchas otras materias donde nuestro partido y nuestro apoyo hizo la diferencia”.

“Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nuestra reflexión la haremos con seriedad, sentido histórico, respeto a nuestra institucionalidad y militancia, y poniendo siempre por delante el interés superior de Chile y de su democracia”, sentenció la presidenta del PS.