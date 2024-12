La explicación de Desbordes para sacar las banderas mapuche y LGBTI+de la Municipalidad de Santiago

6 de Diciembre de 2024

Luego que se conociera esta situación, surgieron una serie de comentarios en contra de la medida, entre las que destacó la del escritor y periodista Pedro Cayuqueo.

Compartir

Mario Desbordes (RN) asumió este viernes como nuevo alcalde de Santiago y la primera medida que tomó fue retirar las banderas mapuche y LGTBI+ del frontis de la municipalidad, las que fueron instaladas durante la administración de Irací Hassler (PC).

Este hecho se registro en plena ceremonia de asunción del ex ministro de Defensa, ya que mientras Desbordes enfrentaba los micrófonos, funcionarios de la nueva administración sacaron ambos emblemas, lo que fueron reemplazados por banderas chilenas y del municipio.

Luego que se conociera esta situación, surgieron una serie de comentarios en contra de la medida, entre las que destacó la del escritor y periodista Pedro Cayuqueo.

Frente a los cuestionamientos, el propio Mario Desbordes argumentó en redes sociales que “para mí, la bandera de Chile representa a todos los habitantes de esta tierra, y la del municipio a los de la comuna”.

“Poner otras banderas es un gesto que haremos cuando la fecha lo amerita, por ejemplo, además de las que estaban, las del mundo cristiano evangélico, la de los demás pueblos originarios que no estaban y que no reconocen a la que se retiró como propia (incluso en el propio pueblo mapuche donde muchos ven esa bandera como la del consejo de todas las tierras). Créame que me informo y mucho”, argumentó el nuevo alcalde de Santiago a Cayuqueo.

En cuanto a las críticas por sacar la bandera mapuche, Desbordes expresó: “¿Y donde pongo las de los demás pueblos originarios ? Así como estaban, faltan 8, lo que es discriminatorio. Como verá, no caben todas, y segundo, la de Chile es representativa de todos los que habitamos este territorio llamado Chile”.