Una década después: Tohá es absuelta en juicios de cuentas por irregularidades en Santiago

21 de Marzo de 2025

Contraloría desestimó las acusaciones en contra de la candidata presidencial del PPD tras su paso como alcaldesa de Santiago.

La Contraloría General de la República exoneró a Carolina Tohá, actual candidata presidencial del PPD, de dos juicios de cuentas vinculados a su paso por la municipalidad de Santiago como alcaldesa, entre 2012 y 2016.

La ex ministra del Interior había sido acusada por la Fiscalía del organismo contralor por su responsabilidad civil en el daño provocado al patrimonio municipal, pero esto fue desestimado por no poder sustentar su postura.

Según precisó radio Biobío, el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia dio a conocer resoluciones definitivas que liberaron a Carolina Tohá de recibir cualquier sanción económica.

El primer caso está vinculado al pago de $195.944.361 en multas e intereses por el retraso en el pago de cotizaciones previsionales y salud, pero Tohá fue exonerada al determinar que esto fue provocado por la huelga de profesores que se extendió por 57 días en 2015, lo que redujo de manera considerable los recursos de la municipal de Santiago.

En vista de esto, la Contraloría descartó responsabilidad civil de la ex alcaldesa de Santiago, ya que no podía disponer de recursos que no había recibido.

El segundo juicio de cuentas guarda relación con el uso irregular de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), ya que se dio cuenta de compras sin respaldo, como computadores, proyectores y pendrives, para establecimientos educacionales que no eran parte de la subvención escolar.

Si bien la Fiscalía apuntó a Carolina Tohá como parte de los responsables, el organismo lo desestimó al considerar que la ex jefa comunal ejerció el control jerárquico de manera adecuada.

Sin embargo, en este caso se dictaron condenas para siete funcionarios del municipio de Santiago, los que fueron sindicados como responsables de mal uso de fondos públicos y tendrán que pagar más de $15 millones por esta situación.