“Hay que tener un poquito de humildad”: Boric y Milei entran al ruedo tras dichos de ministro de Argentina en contra de Chile

Actualizado el 19 de Diciembre de 2024

El presidente Gabriel Boric sacó la voz para referirse a los dichos del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, en contra de Chile y la defensa de Javier Milei a la postura de su subordinado.

Esto, luego que Caputo hiciera una defensa a la dictadura de Augusto Pinochet y asegurara que “Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza en los años 80 hasta el 2010, pero descuidó la batalla cultural. Esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser”.

En esta línea, lanzó duros dardos en contra de la La Moneda, planteando que “hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir”, en alusión a Gabriel Boric.

Por su parte, Javier Milei, lejos de bajar los decibeles en términos diplomáticos, alentó las palabras de Caputo, luego que un periodista trasandino aseveró que “decirle a Boric comunista es de un nivel de brutalidad, ignorancia y maldad”.

Ante esto, el presidente de Argentina aseguró que Agustín Laje, que salió en defensa de Caputo y respaldó su postura en contra de Gabriel Boric, estaba “poniendo zurdos en su lugar”.

Argentina no responde a nota de protesta por dichos de Caputo

Frente a estas palabras, el presidente Boric le envió un mensaje a su par trasandino: “Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano. Que la cordillera que nos funda, que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos”.

Es por esto que Boric lo instó a “tener un poquito más de humildad porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo”.

Cabe recordar que la Cancillería envió una nota de protesta a la Embajada de Argentina en Chile por las palabras de Luis Caputo, nota que aún no tiene respuesta de la Casa Rosada, explicó la ministra Carolina Tohá.

“En estas materias el estilo de Chile no es hacer a través de la prensa advertencias, no es nuestro estilo. Pero creo que hemos demostrado de manera muy seria que no somos un país que se pasa a llevar”, precisó la titular de Interior.

Tohá agregó que “somos un país respetuoso, que somos un país dialogante, que en el marco de las relaciones internacionales cumplimos nuestros compromisos, somos un país pequeño, pero no es un país que se deja arrasar por nadie”.