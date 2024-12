Acusando “campaña de terror” de las AFP: Frente Amplio realiza volanteo masivo por reforma de pensiones

20 de Diciembre de 2024

"Tenemos una Asociación de AFP que se comporta como un partido político, que tiene intereses, que tiene una bancada que defiende sus intereses, y lo que queremos hoy día es democratizar el debate", acusó Constanza Martínez.

El Frente Amplio, representado por sus parlamentarios y su directiva nacional, junto a diversas organizaciones sociales se reunieron en el centro de Santiago para realizar su anunciado volanteo masivo por la reforma de pensiones que busca implementar La Moneda.

El punto de congregación fue el frontis de la Universidad de Chile, donde la presidenta del FA, Constanza Martínez recalcó que “lo que estamos estamos tratando de mostrar es la necesidad de tener un debate de pensiones con la gente y de cara a la ciudadanía”.

Junto con ello, respondió a los cuestionamientos a la actividad que surgieron desde la oposición y el Socialismo Democrático, apuntando que “hemos conversado hoy por más de 30 minutos con personas de carne y hueso y la verdadera violencia que viven es que, después de 40 años trabajando, reciben menos de $ 200 mil mensuales”.

“Eso es una inmoralidad. Eso tiene que cambiar hoy. Por eso hoy día como Frente Amplio hemos hecho un llamado del todo lógico, muy simple, que quiere decir que hoy, en un momento crítico para la reforma de pensiones, donde estamos discutiendo si va a haber o no un sistema de solidaridad y reparto, si va a haber o no una separación de la industria para que lleguen nuevos oferentes, queremos que la ciudadanía se haga parte de esa discusión”, argumentó la ex delegada metropolitana.

Constanza Martínez además dejó en claro que el volanteo masivo busca hacer frente a la “campaña del terror” que están concretando desde las AFP para que se rechace la reforma de pensiones.

En esta línea, defendió el volanteo, “en medio de una campaña, que yo catalogo del terror, por parte de la Asociación de AFP, que en solo un año se ha calculado, que todavía no sabemos con certeza si eso es así o no, más de mil 700 millones de pesos en campañas. ¿De dónde sale esa plata? Cuál es la transparencia de ese tipo de campañas cuando se nos ha juzgado durante esta semana por haber venido a volantear, a hablar con las personas, cuando tenemos una Asociación de AFP que se comporta como un partido político, que tiene intereses, que tiene una bancada que defiende sus intereses, y lo que queremos hoy día es democratizar el debate”.