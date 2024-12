“Alerta ciudadana” y “barras bravas”: el llamado a volanteo masivo del FA por la reforma de pensiones que no dejó a nadie indiferente

Actualizado el 19 de Diciembre de 2024

Compartir

Este jueves a partir de las 18:30 horas el Frente Amplio convocó a un “volanteo masivo” en las principales ciudades del país para salir en defensa de la reforma de pensiones propuesta del Gobierno, la cual está en discusión en el Senado y enfrenta el rechazo de la UDI y Republicanos.

El anuncio fue realizado por la propia presidenta del FA, Constanza Martínez, que dejó en claro que “necesitamos que la ciudadanía esté presente. Este jueves (hoy), en todas las capitales regionales del país, y ojalá en todos los lugares que tengan alerta ciudadana por las pensiones, volanteos masivos y ojalá que la militancia del Frente Amplio también se despliegue. No basta solo con tuitear, es necesario poder desplegarnos en el territorio”.

El llamado del Frente Amplio, partido al cual pertenece el presidente Gabriel Boric, para salir a las calles a defender los proyectos emblemáticos del Ejecutivo no es algo nuevo, ya que el Partido Comunista varias veces instó a “tener un pie en La Moneda y el otro en la calle”, pero esta vez las palabras de Martínez encontraron la venia de La Moneda.

En esta línea, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, crítica de los anteriores llamados del PC a la movilización, expresó que “es muy importante la opinión ciudadana en esto. De hecho, antes de 2015-2016, si no fuera por los movimientos sociales y políticos, este tema no nos habría tocado. Coincidió además en esa época con que empezaron a egresar las primeras personas que provenían solo del sistema AFP, y se evidenció la promesa incumplida que había hecho José Piñera en su momento”.

Socialismo Democrático toma distancia y el PC se suma a “volanteo masivo”

Sin embargo, surgieron voces al interior del Socialismo Democrático que llamaron a tomar distancia del “volanteo masivo” y esperar cómo termina la discusión de la reforma de pensiones en el Congreso.

Uno de estos críticos es el senador Juan Luis Castro (PS), que aseguró que “todo lo que implica hoy día llegar a un acuerdo en materia de pensiones es clave, pero hacer un llamado precipitado, sin que todavía se haya votado en el Senado, sin que se conozcan los detalles de una intrincada fórmula para llegar a mejorar las pensiones de los jubilados en Chile me parece que no es prudente”.

“Yo pediría en eso calma al Frente Amplio, porque todos tenemos el interés de que haya reforma de pensiones ahora. Ya basta de esperar y ojalá la derecha se allane a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser razonable. Antes de eso, salir a pronunciarse o a movilizarse parece inadecuado cuando no se conocen exactamente los términos que van a quedar en la reforma de pensiones. Entonces, lo primero es lo primero, informarse, saber y luego expresar según la votación que se vaya a dar”, argumentó el senador PS.

Una mirada similar mostró el diputado Alberto Undurraga, timonel DC, quien en entrevista con Emol sostuvo: “Bienvenido sea (el volanteo), pero que no sea excusa para descolgarse de acuerdos aquí en el Congreso (…). Le digo al Frente Amplio que no eluda su responsabilidad en empujar el acuerdo y que no se sumen a las barras bravas”.

Por contrapartida, desde el PC respondieron con entusiasmo a la propuesta del FA de manifestarse a favor de la reforma de pensiones, cómo lo evidenció su presidente Lautaro Carmona, quien apuntó que “vamos a adherir, a respaldar esas convocatorias. Nos parece bien que el Frente Amplio se haya manifestado en una decisión de que la discusión sobre pensiones requiere el máximo de tensión. En nuestro debate propio también concluimos en lo mismo”.