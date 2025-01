Zanjas, muros y “zonas dinamitadas”: el drástico plan de Evelyn Matthei para enfrentar la crisis migratoria

6 de Enero de 2025

La carta presidencial de la UDI dio a conocer las medidas que contempla su plan fronterizo para intentar frenar la migración irregular.

La ex alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, abordó durante esta jornada la crisis migratoria que atraviesa el norte de Chile, y ante esto, propuso utilizar todo tipo de obstáculos en la frontera para impedir el ingreso de migrantes irregulares al país.

Bajo este contexto, partió diciendo que “hemos ideado y hemos estado trabajando con muchos expertos en la materia y tiene una serie de pasos el control de la frontera“.

En esa línea, Evelyn Matthei propuso disponer de una una “detección temprana de personas que están acercándose a la frontera“, con el apoyo de drones, cámaras y sensores.

A lo que agregó: “Tenemos que tener un centro de control o varios centros de control con inteligencia artificial de tal manera de minimizar también la posibilidad de que a las personas que trabajan en esos centros de cámara de monitoreo, los amenacen o los extorsionen”.

“Tenemos que tener todo tipo de obstáculos en la frontera que pueden ser pretiles, zanjas, muros, alambre de púa, lugares que estén dinamitados, etcétera”, complementó la posible carta presidencial de Chile Vamos.

Las drásticas medidas que propone Evelyn Matthei en la frontera para enfrentar crisis migratoria

La ex alcaldesa de Providencia afirmó que “necesitamos tiempo para que nuestras fuerzas operativas estén ahí esperándolos cuando ingresen al país y esto tiene que ser además dentro de los primeros 10 kilómetros de la frontera, porque dentro de los primeros 10 kilómetros cuando usted los intercepta en el fondo todavía no han hecho un ingreso formal al país y por lo tanto es mucho más fácil desde el punto de vista jurídico volver a expulsarlos, reconducirlos al lugar por donde entraron“.

En este sentido, afirmó que se necesitan “al menos dos (centro de internación) movibles. Tenemos que tener centros de internación con fiscales, incluso jueces, de tal manera de que si hay alguna petición de asilo, se pueda limpiar lo más rápidamente posible y el resto de la gente tiene que ser reconducida al país por el cual entraron”.

Para cerrar, Evelyn Matthei criticó a la actual administración, señalando que “Lo que más falta yo diría es la voluntad política de que efectivamente la frontera se tiene que cerrar y no se puede dejar entrar a nadie que sea ilegal“.

“Es un tema demasiado importante para nuestro país no solamente por la presión que ejercen los inmigrantes ilegales en todos los temas sociales, vivienda, educación, salud, etc., sino que también desde el punto de vista del crimen organizado transnacional”, sentenció la ex autoridad comunal.