La respuesta del ministro Carlos Montes tras ser mencionado en chats entre Catalina Pérez y Daniel Andrade por Democracia Viva

17 de Enero de 2025

"Espero que la Fiscalía siga haciendo su trabajo", fue parte de lo que comentó el titular del Minvu luego de que salieran a la luz los chats en que Pérez y Andrade discutían cómo cerrar los convenios.

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, abordó los chats entre la diputada Catalina Pérez (IND-ex FA) y Daniel Andrade (fundador de Democracia Viva), los cuales se filtraron y son parte del informe con el que el Ministerio Público busca desaforar a la parlamentaria para dar paso a su formalización por presunto fraude al fisco.

Dentro de las conversación que dio a conocer T13, Daniel Andrade menciona al titular del Minvu. “Con Carlos (Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta) estamos en modo guerra. Hay un informe que va a tener Montes“, le comentó el fundador de Democracia Viva a la diputada.

Bajo este contexto, en entrevista con Canal 13, el ministro Montes afirmó que “no tenía ninguna referencia de estos elementos, de estos diálogos. Creo que esto da mucho más contexto a los hechos que se comentaron en su tiempo”.

A lo que agregó: “En general trato de no comentar nada que tenga que ver con el caso de Democracia Viva, porque uno tiene informaciones parciales y espero que la Fiscalía siga haciendo su trabajo y llegue lo antes posible a determinar los hechos responsables y los eventuales delitos. Creo que esto tiene que avanzar, eso es lo más importante”.

Tras ser mencionado en estos chats, Carlos Montes expuso: “Me sorprendió porque no tenía ninguna referencia y ni siquiera sé a qué se refieren ahí, pero bueno, no voy a comentar más que eso”.

“Todo indica que la Fiscalía está trabajando bien y está reuniendo la información necesaria para determinar los hechos”, añadió el secretario de Estado.

Sobre el posible desafuero de la diputada Catalina Pérez, el ministro de Vivienda respondió que “no tengo elementos como para opinar y no comento los elementos parciales, encuentro que es lamentable todo esto pero lo importante es que avance y se resuelva”.

“Un desafuero es algo doloroso siempre, pero bueno, aquí hay hechos que tendrán que evaluarse los organismos pertinentes. No me corresponde a mí, como ministro de Vivienda, estar comentando procesos legales, procesos judiciales como este, espero que esto avance. Espero que esto avance“, sentenció.