Monsalve, Democracia Viva y MIM: el historial de polémicas que le costaron la salida de Miguel Crispi del Segundo Piso

10 de Marzo de 2025

El paso del sociólogo por Palacio estuvo marcado por las constantes polémicas en las cuales fue impensado protagonista.

Compartir

Este lunes se conoció la renuncia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, tras protagonizar una nueva polémica en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Monsalve.

Tal como ocurrió en su participación anterior, el sociólogo y militante del FA evitó responder a la mayoría de las preguntas de los parlamentarios, escudándose en su rol de asesor del presidente Gabriel Boric.

“Es explícito lo que dice mi contrato respecto a una cláusula de confidencialidad que, precisamente, protege un espacio deliberativo, donde hay información sensible, que corresponde a la Presidencia de la República”, fueron las palabras de Crispi ante las consultas de sus interlocutores.

Miguel Crispi fue nombrado como jefe de asesores del Segundo Piso en septiembre de 2022, reemplazando a Lucía Dammert, pero se vio envuelto en una serie de controversias que hicieron que desde la oposición, e incluso el propio oficialismo, se solicitara su salida.

Caso Convenios: la gran “piedra en el zapato” de Miguel Crispi

A menos de un año de su aterrizaje en La Moneda, Crispi se vio salpicado por el Caso Democracia Viva, ya que el senador Juan Ignacio Latorre (FA) dejó ver que su compañero de partido pudo estar en conocimiento de la entrega de recursos desde el Minvu a la fundación antes que estallara el escándalo.

Pero Miguel Crispi también fue cuestionado por otra arista del Caso Convenios, esta vez con la entrega de más de $630 millones por parte del gobierno regional de Antofagasta a la Fundación ProCultura, a cargo de Alberto Larraín, en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

El rol como jefe de asesores del presidente Boric nuevamente quedó en entredicho cuando se conoció que recibió en Palacio a representantes de la empresa Huawei, en ese entonces asesorada por el estudio de abogados de Luis Hermosilla.

Esta cita ocurrió en septiembre de 2023 y en ella participaron Antonio Zou, funcionario de la empresa china, y Francisco Sepúlveda, abogado de la oficina de Hermosilla, semanas antes del viaje del presidente Gabriel Boric al país asiático.

La polémica se instauró luego que se conociera que el encuentro no no fue registrada por Ley del Lobby, aduciendo que los asesores no están obligados a informar sobre este tipo de reuniones, e incluso provocó roces entre las ministras Jeannette Jara y Carolina Tohá.

La última controversia que tuvo como protagonista a Miguel Crispi salió a la luz a fines de febrero, cuando un reportaje de The Clinic dio cuenta que su esposa, Olivia Contreras, fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador (MIM), con un sueldo de $1,5 millones, a pesar de contar solo con Enseñanza Media cursada y no poseer experiencia previa.