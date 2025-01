21 de Enero de 2025

Catalina Pérez defiende mensajes borrados en su teléfono para evitar filtraciones: apeló a “registro de situaciones íntimas que tenía con mi pareja”

La diputada independiente reiteró que no borró mensajes vinculados al Caso Democracia Viva, apuntando que "con todo lo que se ha sabido, es bastante evidente que no borré mensajes, porque se han conocido, insisto, mensajes horribles que yo he enviado y que justamente no borré porque me pareció que todo debía estar allí".

