Tohá vs Paulina Vodanovic: Socialismo Democrático se proyecta a las presidenciales 2025 y saca ventajas ante el Frente Amplio

Actualizado el 24 de Enero de 2025

Al interior del conglomerado ya comienzan a proyectar nombres para las presidenciales 2025, donde la ministra del Interior y la timonel PS toman fuerza como cartas para seguir en La Moneda.

En las últimas horas, un grupo de senadores del PPD y el PS dio a conocer una carta para que ambos partidos, integrantes del Socialismo Democrático, presentaran un candidato presidencial único, lo que provocó el enojo de la senadora Paulina Vodanovic, timonel socialista, y de paso dejó al descubierto los dos principales nombres que se proyectan en el conglomerado: el de la propia parlamentaria y el de la ministra Carolina Tohá.

Esto, ya que Vodanovic ve en esta propuesta la intención de levantar una potencial candidatura de la titular de Interior y militante PPD, quien hasta ahora aparece como una “carta fuerte” para proyectar un segundo periodo del oficialismo en La Moneda.

La propia secretaria de Estado se refirió a esta opción, a pesar de no tener una fuerte presencia en las encuestas, asegurando que “es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y respondo siempre de la misma manera: en esa materia no se han tomado decisiones. En algún momento se van a tomar y cuando se tomen, se informarán. Se tomarán haciendo todas las evaluaciones y pensando en el bien de Chile; dónde uno puede ser más útil, dónde uno puede servir más”.

“Todo lo que sale en la prensa, afirmando que esto va a ser allí o va a ser allá, son puras especulaciones, gente que supone, que cree, que espera, por supuesto que de manera legítima, pero yo esperaría que no den por hecho cosas que no se han decidido, que se tienen que decidir y que en su momento se hará”, agregó.

Paulina Vodanovic: senadora, timonel PS y eventual candidata presidencial del Socialismo Democrático

La molestia de Paulina Vodanovic de suscribir al documento de los senadores PS-PPD radica principalmente en su intención de poder ser la abanderada presidencial de su partido y proyectarse como la carta del oficialismo para enfrentar a Evelyn Matthei y José Antonio Kast en la papeleta de primera vuelta.

Esto, tomando como base lo decidido el pasado 14 de diciembre en el Comité Central del PS, presidido por la propia senadora Vodanovic, de presentar un candidato propio y donde su nombre aparecería como potencial presidenciable. Más si el consejo regional del PS Maule la proclamó como su candidata para llegar a La Moneda.

Sin embargo, esta movida no causó mucha gracia en las bancadas parlamentarias del Partido Socialista, que vieron esto como una suerte de autoproclamación de la timonel, a pesar que públicamente Pualina Vodanovic se ha mostrado a favor de un tercer retorno de Michelle Bachelet a Palacio.

Por su parte, otros nombres de presidenciables que aparecen en el horizonte del Socialismo Democrático son, por el lado del PS, Alvaro Elizalde, Mario Marcel, el diputado Daniel Manouchehri e incluso Claudio Orrego (IND), mientras que en el PPD apuestan fuerte por Carolina Tohá y como plan B al senador Ricardo Lagos Weber.

Respecto a los otros socios del pacto, como Liberales y el Partido Radical, solo los primeros presentaron ya a su candidato presidencial, el diputado Vlado Mirosevic, mientras el PR todavía no se suma a esta disputa.