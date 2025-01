Encuesta Cadem: Kaiser da el salto y supera a Kast en preferencia presidencial

13 de Enero de 2025

El diputado llegó al 10% de las preferencias espontáneas, mientras que el republicano se ubicó tercero con 9%.

La edición de esta semana de la encuesta Plaza Pública de Cadem dio cuenta del sorpresivo aumento que obtuvo Johannes Kaiser en la preferencia presidencial tras superar a José Antonio Kast.

El diputado aumentó en cinco puntos con respecto a la medición de diciembre y llegó al 10%; mientras que el fundador del Partido Republicano llegó al 9%. En tanto, Evelyn Matthei continúa liderando con 23%, pero descendió tres puntos con respecto al mes anterior.

En el cuarto lugar se ubicó la ex presidenta Michelle Bachelet con 5% (-2pts), en el quinto el alcalde Tomás Vodanovic con 3% y Carolina Tohá con 2%. En un año marcado por lo que será la elección presidencial, un 38% no sabe o no responde a la hora de elegir a un candidato.

Pese al salto que tuvo Kaiser en esta edición de la encuesta Cadem, en un escenario de segunda vuelta frente a Evelyn Matthei, perdería con un 58% contra 21%. La ex alcaldesa de Providencia, incluso, vencería en el balotaje en todos los escenarios.

Boric recupera terreno

En esta edición de la encuesta Cadem, el presidente Gabriel Boric logró aumentar su aprobación en tres puntos con respecto a la semana pasada. En esta oportunidad, llegó al 31% con un 61% de desaprobación.

En cuanto a la fallida compra de la casa de Salvador Allende, un 55% cree que el Gobierno es el principal responsable.