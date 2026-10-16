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Política

“Acto de impunidad”: Campillai anuncia acciones judiciales para revertir libertad condicional de Maturana

La parlamentaria cuestionó que el exuniformado pueda acceder al beneficio antes de cumplir la totalidad de la condena.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La senadora independiente Fabiola Campillai anunció que recurrirá a instancias judiciales para intentar revertir la libertad condicional concedida a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado a 12 años y 183 días de cárcel por dejarla ciega tras dispararle una bomba lacrimógena en 2019.

La parlamentaria cuestionó la resolución de la Comisión de Libertad Condicional de Talca y no descartó acudir a organismos internacionales para impugnarla.

Campillai anuncia acciones judiciales para revertir libertad condicional de Maturana

“Esta decisión constituye un acto de impunidad”, afirmó Campillai en una declaración pública, luego de que la comisión aprobara por unanimidad el beneficio. Sin embargo, la medida no implica una salida inmediata de prisión, ya que podrá hacerse efectiva a partir del 2 de diciembre de 2026, cuando Maturana cumpla el requisito temporal establecido.

La legisladora explicó que expuso ante la comisión los motivos de su rechazo a la solicitud, entre ellos que el condenado aún no había cumplido la mitad de la pena y ya contaba con salidas dominicales. Asimismo, cuestionó que no le haya pedido perdón ni reconocido el daño causado y sostuvo que los estándares internacionales de derechos humanos exigen el cumplimiento efectivo de las sentencias como parte del acceso a la justicia.

“No me quedaré de brazos cruzados. Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales”, señaló la senadora.

Además, advirtió que “esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado”. En esa línea, agregó: “Soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile”.

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