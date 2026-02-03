“Puede estar vulnerando los DD.HH.”: ex director de Gendarmería responde críticas de Campillai a beneficio otorgado a ex carabinero condenado

El ex director de Gendarmería, Christian Alveal, aseveró que la senadora Fabiola Campillai “puede estar vulnerando los Derechos Humanos”, al referirse a las críticas de la legisladora y agrupaciones de DD.HH. por el beneficio de salida dominical que se le otorgó al ex carabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la parlamentaria.

La ex máxima autoridad de la institución calificó como “una tremenda irresponsabilidad” la solicitud de la renuncia del actual director, Rubén Pérez, tras aseverar que beneficio fue otorgado luego de una reunión entre este último y el presidente electo, José Antonio Kast.

Tras enfatizar que la norma aplicada en el caso del ex carabinero “funciona desde que Gendarmería existe” y que también “está consagrada en los tratados internacionales”, Alveal planteó que “cuando aparecen cuestionando algo que se está estrictamente cumpliendo con lo que está normado y además responsabilizando al director, me parece extremadamente grave”.

Al ahondar en el tema, recalcó que el Consejo Técnico que le otorgó el beneficio a Patricio Maturana es autónomo, y argumentó que “si el director hubiese intervenido para que no le hubiesen dado el beneficio, o para que le hubiesen dado el beneficio, en ambos casos es una falta gravísima y eso no tiene ninguna correlación con la norma“.

Ex director de Gendarmería cuestionó dichos de Campillai

En esa línea, manifestó que “me parece que una senadora que, a través de su cargo, intente conculcar un derecho que está establecido por ley, ella como parte del Estado en contra un particular, incluso ella puede estar vulnerando los Derechos Humanos, porque ella es parte del Estado”.

“Uno puede lamentar muchísimo lo que le ocurrió, pero él está cumpliendo una condena que impusieron los tribunales y dentro de esa condena está la concesión o no de los permisos de salida, que los pueden entregar de acuerdo al cumplimiento de los requisitos”, complementó.

Sobre el vínculo entre el beneficio y la cita que mantuvieron José Antonio Kast y Rubén Pérez que denunciaron la senadora Campillai y las organizaciones de DD.HH., Alveal la calificó de “una tremenda irresponsabilidad”.

“Me parece brutal toda esta lógica casi enfermiza de una teoría conspirativa vinculando al presidente electo con la otorgación de un permiso de salida, que, insisto, ni siquiera el director regional de Gendarmería tiene injerencia en los Consejos Técnicos de las unidades dependientes de su jurisdicción”, aseveró.

“Me parece claramente un provecho político, pero además es un tremendo daño al Estado de Derecho“, concluyó Christian Alveal.