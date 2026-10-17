Kast por libertad condicional de Patricio Maturana: “Es un beneficio que tiene cualquier persona”

El exuniformado fue sentenciado a más de 12 años de cárcel por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social,.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la libertad condicional concedida al ex carabinero Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

Desde Bolivia, donde realiza una visita oficial, el mandatario defendió la aplicación del beneficio y sostuvo que este se encuentra contemplado en la normativa vigente para personas que cumplen condena.

Kast por libertad condicional de Patricio Maturana

“El beneficio de la libertad condicional es un beneficio que tiene cualquier persona que haya sido condenada por los tribunales de justicia y que se le otorga a cualquier persona que esté cumpliendo condena. Y eso se realiza de acuerdo a un procedimiento interno de Gendarmería, de acuerdo al reglamento de Gendarmería y a las normas que rigen en nuestra nación”, afirmó Kast.

La decisión fue adoptada este viernes por la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Talca, que acogió la solicitud presentada por la defensa de Maturana.

En octubre de 2022, el exuniformado recibió una condena superior a los 12 años de cárcel por las lesiones que provocaron la ceguera de Campillai. Sin embargo, al contabilizarse cerca de dos años de arresto domiciliario como parte del cumplimiento de la pena, pudo postular al beneficio.

Al abordar el contexto en que ocurrieron los hechos, Kast señaló que “yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos una mirada de futuro. Lo que sí tenemos claro es que esto no se puede repetir nunca más lo que vimos ese 18 de octubre, de una violencia irracional. No buscamos aquí generar divisiones entre los chilenos, buscamos unidad”.