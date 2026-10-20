La jugada del Socialismo Democrático para remover a Pedro Araya de estratégica comisión en el Senado

Un quiebre al interior del Socialismo Democrático tuvo lugar en el Senado. A pedido del comité que reúne al Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Liberal, el senador Pedro Araya será removido de la Comisión de Constitución que preside.

Según reportó La Tercera, fue el jefe de este comité, el senador Juan Luis Castro (PS), el que solicitó al secretario del Senado, Luis Rojas, que Vlado Mirosevic (PL) asumiera el puesto que ocupaba Araya.

Entre los motivos, figura la incomodidad que existía en el comité hacia los acercamientos del senador Araya con el Gobierno, a veces a contrapelo de su sector, para destrabar proyectos de ley. Una de esas ocasiones fue cuando mostró disposición a dialogar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), en torno a la megarreforma y negociar la fórmula de invariabilidad tributaria, se le removió de su cargo de subjefe del comité PS-PPD-PL.

El conflicto se agudizó cuando Araya acordó junto a los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN) —ambos integrantes oficialistas de la Comisión de Constitución— una propuesta alternativa a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno. A este acuerdo se sumaron también los senadores Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (IND).

La comisión que el legislador presidía era una de las más atractivas y estratégicas del Senado, debido a que por esa instancia se discuten los proyectos de seguridad, justicia y reformas constitucionales, así como nombramientos judiciales. Allí, también se juega la agenda de seguridad del Ejecutivo.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI) acusó que esta situación evidenciaría “una visión que es negarle todo al gobierno” y llamó a respetar el acuerdo político-administrativo de marzo, que distribuía las presidencias de las comisiones. Es justamente el quiebre de este acuerdo el que abre las dudas sobre si el PS logrará reunir los votos necesarios para que, en los meses siguientes, Alfonso de Urresti llegue a la presidencia del Senado.