RN se demarca de tesis de biministro Mas y apunta a las AFP por caída del Fondo E

RN exigió “explicaciones inmediatas y contundentes” a las AFP y solicitó a la Super de Pensiones que investigue de manera “exhaustiva” la caída del Fondo E.

Renovación Nacional (RN) se desmarcó de la tesis del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, luego de que atribuyera la caída del Fondo E a “decisiones del gobierno anterior” y apuntó contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), exigiendo “explicaciones inmediatas y contundentes“.

Bajo este contexto, la colectividad requirió a la Superintendencia de Pensiones que se investigue de forma “exhaustiva” la millonaria pérdida de las AFP. Anteriormente, fue la oposición la que ofició al organismo para pedir que se indague y se tomen las sanciones correspondientes.

Por medio de una declaración pública, desde RN plantearon que son “un partido que cree firmemente en la economía social de mercado, defiende la capitalización individual, la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales y la libertad de elección”.

No obstante, enfatizaron que “defender el sistema no significa extender un cheque en blanco a las administradoras. Los ahorros de los trabajadores se protegen, no se ponen en riesgo por eventuales negligencias”.

Siguiendo en esa línea, en RN sostuvieron que “la magnitud de las pérdidas del Fondo E exige explicaciones inmediatas y contundentes de las AFP”. Por ello, “exigimos a la Superintendencia de Pensiones una investigación exhaustiva, transparente y oportuna, que determine eventuales responsabilidades y que aplique las sanciones que correspondan”.

Además, desde el partido aseveraron que “las autoridades fiscalizadoras deben rendir cuentas sobre su actuación y las medidas preventivas adoptadas”.

Para cerrar, manifestaron que “defender el sistema previsional es, ante todo, defender a los trabajadores. No aceptaremos que eventuales errores o negligencias queden sin explicación ni consecuencias”.