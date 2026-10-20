“Papelazos” a ministro e insultos a jueces y Confech: las polémicas de Gonzalo Arenas antes de su llegada al Gobierno

El próximo subsecretario de la Segegob protagonizó una serie de impasses durante su paso por la Cámara de Diputados.

AGENCIA UNO

El ex diputado Gonzalo Arenas, quien aparece como próximo subsecretario general de Gobierno (Segegob) en reemplazo de Juan Francisco Lagos, protagonizó una serie de polémicas durante su paso por el Congreso.

El hito más recordado del todavía decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS) ocurrió en agosto de 2009, en el marco de la interpelación al entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.

En momentos que el secretario de Estado se encontraba en la Cámara de Diputados, para responder por hechos de violencia en la zona macrozona sur, Gonzalo Arenas se acercó al estrado para lanzarle unos papeles, lo que generó un intercambio de epítetos.

“Cuando se lo fui a entregar, el ministro me respondió en términos groseros, de muy grueso calibre (…) y yo reaccioné y le tiré el papel de vuelta”, declaró Arenas en su momento, para explicar lo sucedido.

Por su parte, Edmundo Pérez Yoma explicó que “él se descontroló y no hubo una mediación de parte de nadie para su descontrol”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Alvarez, cuestionó el accionar de Gonzalo Arenas, quien debió ser contenido por sus colegas para evitar que el episodio subiera aún más de tono, obligando a suspender la sesión por media hora, calificándola como “inadecuada”.

Pero Gonzalo Arenas protagonizó una nueva polémica en abril de 2012, cuando las emprendió en contra de la Confech, en medio de la discusión por el fin del lucro en la educación superior.

En sus redes sociales, Arenas expresó: “LUCRO= ganarse la vida trabajando. Cosa que no han hecho nunca los pulmones vírgenes de los dirigentes de la Confech”.

Un año después, el próximo subsecretario de la Segegob las emprendió contra un juez de Garantía, quien dejó en libertad a un individuo que estaba acusado de abuso sexual a una niña de tres años.

“Queda preso el hermano de Sergio Lagos por marihuana y queda libre hombre que grabó cómo violaban a niña de tres años. Requisito para ser juez: ser imbécil”, publicó nuevamente en redes sociales.

Esto provocó el reclamo de la Asociación Nacional de Magistrados, que sostuvo que “las expresiones ignominiosas del diputado señor Arenas no obedecen a los fines generales que deben conducir su conducta parlamentaria, generando un efecto de descrédito de quienes ejercemos la judicatura ante la ciudadanía”.

“Si la situación hubiera sido inversa, esto es, un Juez que se pronuncie públicamente en términos afrentosos respecto de los Senadores o Diputados de nuestro país, seguramente el cuerpo de parlamentarios estaría exigiendo explicaciones y solicitando la determinación de las respectivas responsabilidades éticas”, precisaron los jueces.