Quién es Gonzalo Arenas, la figura UDI que asumirá rol clave en la Segegob

El exdiputado reemplazará a Juan Francisco Lagos como parte del reediseño de Claudio Alvarado en medio de las críticas a las vocerías del Gobierno.

Para el miércoles está previsto que Gonzalo Arenas (UDI) asuma en la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob), en reemplazo de José Francisco Lagos.

El exdiputado se convertirá en la pieza clave del reediseño que lleva trabajando el biministro Claudio Alvarado junto al director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, producto de las críticas que han surgido respecto de las vocerías.

Desde la salida de Mara Sedini, dicho rol institucional quedó en manos de Alvarado, mientras que la contingencia recayó en manos de Máximo Pavez.

Por lo mismo, según informó La Tercera, el objetivo de Gonzalo Arenas es que “tenga mayor capacidad de interlocución política y de coordinación con las distintas autoridades“.

Con su llegada a la Segegob, se busca establecer una vocería “al inicio de la semana, intervenciones sectoriales para abordar las distintas áreas de gestión y un balance periódico de los principales hitos del gobierno”.

Con esto, consigna el medio antes citado, el Gobierno quiere evitar descoordinaciones y contradicciones, lo que ha motivado las críticas en los últimos meses.

Quién es Gonzalo Arenas

Gonzalo Arenas fue diputado en dos periodos, entre 2006 y 2014, donde coincidió con José Antonio Kast en la Cámara. Es abogado de la Universidad Católica y, hasta la fecha, era decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.

Anteriormente, además, fue asesor del segundo gobierno de Sebastián Piñera, particularmente en las áreas de Interior y Segpres.

Fuentes del Gobierno aseguraron que Arenas se reunió el pasado martes con José Antonio Kast, donde le planteó sumarse al Gobierno y el plan que estaba diseñando Alvarado. Aún así, consignó La Tercera, no fue hasta fines de la semana pasada que el exdiputado habría aceptado el desafío.