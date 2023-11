Comparativa: Samsung S23 Ultra vs. iPhone 15

13 de Noviembre de 2023

Ambos fabricantes buscan garantizar que dispondrán de un dispositivo que les facilitará la realización de sus tareas cotidianas, así como las de índole laboral, profesional o académica.



Los dispositivos Samsung S23 ultra, así como iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, son teléfonos de gama alta que se destacan por sus avanzadas prestaciones que hacen que los usuarios puedan disponer de las más increíbles experiencias en materia de conectividad y gocen de la calidad de tener fotografías y vídeos que harán que los momentos trasciendan y se transformen en un verdadero retrato del paso del tiempo.

De este modo, en este artículo se hará una comparativa entre las principales características y funcionalidades de estos modelos, que son una representación icónica de Samsung y Apple, resaltando a su vez algunas de las principales novedades que ofrecerán a los usuarios que apuesten por estos dispositivos.

Cómo facilitar la transferencia de datos

Cuando necesites cambiar de un dispositivo Android a uno iOS, puedes transferir fácilmente tus datos utilizando Dr.Fone – Transferencia Móvil. Esta herramienta te permite realizar una transferencia sin problemas y gestionar tus dispositivos móviles de manera eficiente. Con sus características destacadas, podrás disfrutar de una experiencia fluida y segura:

Transfiere todos tus datos: como contactos, mensajes, fotos, videos y música u otros tipos de datos. Proceso sencillo y sin complicaciones: puedes utilizarlo sin importar tu nivel de experiencia en tecnología, ni se requieren conocimientos técnicos. Compatibilidad con las últimas versiones: Dr.Fone está actualizado para ser compatible con las últimas versiones de Android y iOS, incluyendo Android 13 y iOS 17.

Así pues, para hacer una transferencia de datos, hay que realizar los siguientes procesos:

Paso 1: Abrir la herramienta Transferencia Móvil

Se comenzará ejecutando en la computadora la herramienta Wondershare Dr.Fone para después acceder a la Caja de Herramientas (Toolbox). Luego se entrará en la herramienta de Transferencia Móvil (Phone Transfer).

Paso 2: Configurar el origen y el destino para la transferencia de datos

Cuando la nueva ventana se abra, hay que configurar los dispositivos de Origen (Source) y Destino (Destination) para llevar a cabo la transferencia móvil.󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀦󠀦󠀳󠀰 Mientras se configuran los dispositivos, los datos también se van a cargar en la plataforma.󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀦󠀧󠀳󠀰

Para cambiar la dirección de transferencia entre dispositivos se puede utilizar el botón ‘Voltear’ (Flip).

Paso 3: Iniciar la Transferencia de datos󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀧󠀡󠀳

Cuando se haya establecido la dirección de transferencia del dispositivo Android a iOS, posteriormente se seleccionarán los tipos de datos que se desean transferir.󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀧󠀢󠀳󠀰 Hay que marcarlos y después dar clic en el botón ‘Iniciar Transferencia’ (Start Transfer) para continuar con la función específica.󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀧󠀣󠀳

󠀰Paso 4: Observar el progreso de la transferencia󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀧󠀥󠀳

Va a abrirse una ventana que muestra de qué manera progresa la transferencia de los datos.󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀧󠀦󠀳󠀰 Dado el caso de que se deseen cerrar estas operaciones, será necesario hacer clic en ‘Cancelar’ (Cancel).

Paso 5: Concluir la transferencia de datos de Android a iOS󠀲󠀩󠀧󠀣󠀡󠀠󠀨󠀢󠀳

󠀰Cuando se haya realizado esto, aparecerá la ventana al frente mostrando que el proceso se ejecutó de manera exitosa. Para cerrarlo, hay que realizar clic.

Comparativa: Samsung S23 Ultra vs. iPhone 15

Tanto el móvil Samsung S23 Ultra, así como el iPhone 15, son teléfonos en los que sus fabricantes han puesto sus esfuerzos para ofrecer una excelente experiencia a los usuarios y con ello, garantizar que dispondrán de un dispositivo que les facilitará la realización de sus tareas cotidianas, así como las de índole laboral, profesional o académica.

A continuación, se mostrarán algunos de los atributos e innovaciones tecnológicas que hacen que estos móviles se encuentren entre los predilectos del mercado:

1. Diseño y Construcción

Ambos teléfonos inteligentes se caracterizan por el hecho de su diseño ofrece resistencia al agua y al polvo IP68, lo que los convierte en dispositivos móviles muy resistentes al contacto con estos elementos.

Aspecto exterior

La últimas versiones Pro del iPhone, es decir, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, cuentan con una paleta de colores ampliada con cuatro nuevos tonos: titanio natural, titanio azul, titanio blanco y titanio negro. Mientras tanto, el Galaxy S23 Ultra ofrece una variedad de tonos premium, que incluyen crema, lavanda, verde y negro fantasma.

Por su parte, tanto el iPhone 15 Pro, así como el iPhone 15 Pro Max, poseen un diseño de titanio y la parte frontal es de Ceramic Shield y de vidrio mate texturizado la posterior. El Samsung Galaxy S23 Ultra es un dispositivo cuya zona frontal posee unas líneas angulosas y unas esquinas puntiagudas, al igual que un diseño mucho más redondeado. El área posterior de este móvil posee un acabado mate y son de aluminio brillante los bordes.

Materiales de fabricación

Como materiales para su diseño, el iPhone 15 Pro y el Pro Max emplean vidrio y titanio y en el caso del dispositivo móvil Samsung, presenta una estructura compuesta por vidrio y aluminio.

Peso y dimensiones

En lo que concierne a los teléfonos iPhone 15, la versión iPhone 15 Pro tiene un peso de 187 gramos y sus dimensiones son 70.6 mm de ancho, 146.6 mm de alto y 8.25 mm de grosor, mientras que el Pro Max pesa 221 gramos y como dimensiones tiene 76.7 mm de ancho, 159.9 mm de alto y 8.25 mm de grosor.

Por su parte, el Galaxy S23 Ultra pesa 234 gramos y como dimensiones tiene 163.4 de alto, 78.1 de ancho y 8.9 de grosor.

2. Pantalla

La pantalla es otro de los aspectos por los que destacan estos teléfonos de gama alta, pudiendo observarse que dispone de algunas características, tales como las siguientes:

Tamaño y tipo de pantalla

En lo que respecta al tamaño de la pantalla, son muy similares, ya que la del Galaxy S23 es de 6.8″ pulgadas, mientras que la del iPhone 15 es de 6.1″ pulgadas el modelo Pro y el Pro Max de 6.7″ pulgadas.

Al respecto, los nuevos dispositivos iPhone 15 de Apple disponen de una pantalla ProMotion, cuyo rango de frecuencia es de 1-120 Hz, ofreciendo una suavidad excepcional, así como una experiencia de desplazamiento notablemente satisfactoria en toda la interfaz.

En particular, el dispositivo Samsung cuenta con una frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz, junto con una pantalla QHD+ altamente definida. Si bien este teléfono es capaz de alcanzar niveles de brillo considerables en determinadas condiciones de iluminación, lo cierto es que está ligeramente por debajo de las capacidades de los dispositivos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max.

Resolución y calidad de imagen

En cuanto a la resolución de la imagen, la del dispositivo móvil de Samsung es mayor que la de sus rivales de Apple, en vista de que esta es de 3088 x 1440 píxeles a 501 ppi, mientras que el modelo iPhone 15 Pro tiene 2556 x 1179 píxeles a 460 ppi y la resolución del Pro Max es de 2796 x 1290 píxeles a 460 ppi.

De este modo, el modelo de Samsung y los de Apple, tienen una estupenda precisión del color, así como en lo que concierne a sus ángulos de visión.

Tecnologías de pantalla

En el caso del teléfono móvil Galaxy S23, la tecnología de la pantalla es Dynamic AMOLED, mientras que ambos iPhone 15 tienen una Super Retina XDR OLED.

3. Rendimiento

El rendimiento de los equipos de ambos fabricantes es uno de los atributos en los que ambas marcas han puesto sus esfuerzos, permitiendo de este modo que los usuarios puedan disfrutar de un móvil que funcione a cabalidad por hora y simplifique las diversas tareas cotidianas.

Procesadores y GPU

El último lanzamiento de teléfonos inteligentes emblemáticos de Apple presenta 2 modelos con un nuevo procesador, el A17 Pro, que reemplaza el apellido Bionic anterior con el apodo de Pro, que cuenta con una microarquitectura mejorada de núcleos de CPU de alto rendimiento, núcleos de alta eficiencia. Tiene un GPU de 6 núcleos y el Neural Engine, responsable de los algoritmos de inteligencia artificial.

Si bien estas mejoras pueden no ser evidentes de inmediato, indican el compromiso continuo de Apple con la innovación y el avance tecnológico.

Mientras tanto, el Galaxy S23 Ultra de Samsung funciona con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que utiliza un proceso de fabricación de cuatro nanómetros y ocho núcleos.

Este procesador representa una mejora significativa con respecto a su predecesor, ya que ofrece hasta un 60 % más de eficiencia por vatio y una CPU un 35 % más rápida con un ahorro total de energía del 40 %, mientras que su GPU, es decir, la tarjeta gráfica, es de 719 MHz.

Estos desarrollos abordan algunos de los desafíos más importantes que enfrentaron iteraciones anteriores de la tecnología, posicionando a Samsung como un verdadero competidor en el mercado de teléfonos inteligentes.

Rendimiento en tareas cotidianas y exigentes

En cuanto al rendimiento en tareas cotidianas y exigentes, el Galaxy S23 Ultra puede considerarse como el teléfono más productivo en lo que se refiere a experiencia de usuario, debido a que recobra el concepto de multitarea real con atributos como la vista de pantalla dividida y la solución DeX de escritorio, al igual que el lápiz óptico S Pen, permitiendo realizar de modo simultáneo diversas actividades.

Hay que destacar las capacidades de procesamiento gráfico de los teléfonos iPhone 15 Pro y Pro Max, puesto que son mejores que las de antes, bien sea que se trate de su rendimiento, al igual que en lo que concierne a la eficiencia energética, mientras que el Samsung también ha mejorado en su rendimiento, debido a que dispone de una versión del chip Snapdragon 8 Gen 2 personalizada y que además ha sido ligeramente acelerada.

Capacidad de multitarea

A pesar de que los 2 dispositivos iPhone tienen 8 de RAM, el iPhone 15 Pro Max puede mantener más aplicaciones en la memoria. La versión de 12 GB del Galaxy, por su parte, es capaz de tener un mejor desenvolvimiento en lo que se refiere a su capacidad de multitarea.

4. Cámaras

Las cámaras son uno de los atributos por los que se destacan los modelos de iPhone 15 Pro y Pro Max, así como el Samsung Galaxy S23 Ultra, ya que permitirán vivir experiencias de grabación de vídeos y captura de imágenes de una calidad profesional.

Configuración de cámaras

Tanto los dispositivos móviles de Apple, como el de Samsung, tienen 2 cámaras: una delantera y una trasera. En cuanto al modelo de Samsung, consiste en una triple cámara con sensor principal de 48 megapíxeles (gran angular); 12 megapíxeles (teleobjetivo) y 12 megapíxeles (ultra gran angular) y la frontal es una TrueDepth de 12 megapíxeles.

Con respecto a los 2 modelos iPhone 15 descritos en esta comparativa, su cámara gran angular cuenta con unos impresionantes 48 megapíxeles, acompañados de una generosa distancia focal de 24 mm y una encomiable apertura de ƒ/1,78. Su avanzada estabilización de imagen óptica por el cambio de sensor de segunda generación, garantiza la máxima precisión en la captura de imágenes impresionantes.

Asimismo, la incorporación de 100 % Focus Pixels mejora aún más la claridad y nitidez de cada toma. Además, esta notable cámara admite acertadamente la captura de fotografías de una alta resolución, con opciones tanto para 24 megapíxeles, al igual que para la asombrosa cifra de 48 megapíxeles.

Calidad de las fotografías y grabación de video

Los dispositivos móviles de ambos fabricantes sirven como puntos de referencia, pero cada uno posee sus distintas fortalezas y debilidades. En particular, los iPhone 15 reinan en la grabación de video debido a sus excepcionales características de estabilidad, ya que disponen de un sistema óptico de estabilización de imagen recientemente desarrollado y completo con un módulo de enfoque automático 3D que produce imágenes claras y nítidas.

Por el contrario, el Samsung Galaxy S23 Ultra es un competidor formidable en capacidades de fotografía y zoom, mejorando progresivamente con cada iteración generacional para ofrecer resultados impresionantes.

Características adicionales

Los teléfonos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tienen algunas características resaltantes, tales como Retratos de última generación que tienen control de Enfoque y control de Profundidad, al igual que correcciones avanzadas de ojos rojos y modo noche.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene un novedoso sensor y un procesador que permiten tomar fotos incluso en entornos con poca luz, siendo perfecta para las horas nocturnas.

5. Sistema Operativo y Experiencia de Usuario

Los usuarios de Samsung y Apple que opten por alguno de estos móviles analizados, tendrán lo más novedoso en cuanto a sistema operativo y experiencia de usuario, ya que son dispositivos de gama alta que han sido creados para que un solo equipo pueda ofrecer amplias opciones de ocio y haga que la organización y desarrollo en el plano profesional sea mucho más sencilla.

Comparación entre Android (Samsung) y iOS (iPhone)

Al tratarse de dispositivos de alta gama, tanto los modelos iPhone 15 Pro, así como el Samsung Galaxy S23 Ultra ofrecen excelentes beneficios en lo que concierne a actualizaciones de software y soporte a largo plazo, así como brindan una estupenda experiencia de usuario y personalización.

Actualizaciones de software y soporte a largo plazo

Apple generalmente ofrece un período encomiable de seis años de actualizaciones de iOS para sus dispositivos móviles y en este sentido, los dispositivos iPhone 15 vienen equipados con el último iOS 17, lo que a su vez garantiza una experiencia de usuario perfecta hasta el año 2029, gracias al flujo constante de actualizaciones.

En el caso de Samsung, sigue una política de actualización distinta, ofreciendo una combinación de cuatro años de actualizaciones del sistema operativo Android y cinco años adicionales de parches de seguridad. Lamentablemente, la longevidad de los dispositivos Samsung es ligeramente inferior a la de sus homólogos de Apple, lo que garantiza un año menos de rendimiento confiable.

Experiencia de usuario y personalización

Con respecto a la personalización de los dispositivos iPhone 15 Pro, ambos han apostado a cabalidad por brindarle una experiencia de personalización a los usuarios con el Action Button, una característica exclusiva de estos modelos que se creó para reemplazar el interruptor tradicional y si bien permite alternar entre los modelos de silencio y sonido con tan solo una pulsación, ofrece otras alternativas a los usuarios.

Así pues, la programabilidad del botón de acción permite el inicio perfecto de la función de la cámara, lo que ayuda a que se puedan capturar rápidamente momentos importantes con un simple toque; encender o apagar la linterna y acceder rápidamente; así como grabación instantánea de notas de voz o acceso a funciones de accesibilidad.

Sin embargo, el aspecto verdaderamente cautivador radica en la capacidad del Botón de Acción para activar atajos personalizados, agilizando las tareas repetitivas con una facilidad incomparable. En consecuencia, los usuarios pueden activar sin esfuerzo funciones de aplicaciones en sus dispositivos móviles, ideando sus propios métodos innovadores para aprovechar todo el potencial que tiene este botón.

Por otro lado, en cuanto a la última novedad en telefonía móvil de Samsung, el dispositivo telefónico presenta una experiencia de usuario incomparable que optimiza las capacidades de navegación, elevando la calidad de la vida cotidiana a nuevos niveles de satisfacción.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es un modelo que ofrece la posibilidad de emplearse tanto con fines recreativos, así como profesionales, bien sea para utilizar plataformas u apps de streaming, jugar online o crear contenido profesional, entre otras actividades que pueden hacerse con estos dispositivos electrónicos.

6. Almacenamiento y Conectividad

Al tratarse de teléfonos de gama alta, ambos fabricantes ofrecen diversas alternativas en lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento interno y opciones de conectividad que tienen estos móviles, en vista de que los usuarios dispondrán de una amplia variedad de prestaciones para mantenerse conectados con el mundo y poder transferir datos de una manera eficiente.

Capacidades de almacenamiento interno

En cuanto a la capacidad de almacenamiento interno, la de ambas versiones de iPhone 15, así como el Galaxy S23 de Samsung, son de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Sin embargo, el modelo iPhone 15 Pro también se puede adquirir con una capacidad de almacenamiento interno de 128 GB.

Opciones de expansión de almacenamiento

Estos dispositivos no tienen la posibilidad de expandir su capacidad de almacenamiento interno.

Opciones de conectividad

Todos los teléfonos analizados en esta comparativa tienen opciones de conectividad de WiFi, WiFi hotspot, al igual que salida de audio, salida de TV, USB, Bluetooth, GPS y además, poseen soporte de red 5G.

7. Duración de la Batería

La batería es uno de los aspectos que más se pueden resaltar tanto del modelo Samsung, así como de los iPhone analizados, siendo clave para ofrecer una excelente experiencia a los usuarios que los escojan.

Capacidad de la batería

La capacidad de la batería del iPhone 15 Pro es de 4323 mAh, mientras que el modelo de Samsung tiene 5000 mAh.

Eficiencia energética

Los modelos de estos teléfonos móviles de ambos fabricantes han sido diseñados con una potente batería que permite que puedan usarse por horas y sin mayores preocupaciones, incluso si se trata de sesiones de streaming intensas, ya que por su excelente eficiencia energética, podrán con eso y más.

Asimismo, los iPhone 15 Pro y Pro Max cumplen con los requisitos estipulados por el Departamento de Energía de Estados Unidos para los sistemas de carga de baterías.

Tiempo de uso típico

El Samsung Galaxy S23 Ultra viene con una batería que puede mantenerse operativa, inclusive durante más de 30 horas de uso continuo, así como la pantalla puede permanecer encendida por un periodo aproximado de 15 horas y 30 minutos.

El iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max cuentan con una duración de batería impresionante, siendo importante resaltar la capacidad de estos móviles para soportar tiempos de uso prolongados.

Así pues, con respecto a la reproducción de vídeo, El iPhone 15 Pro puede funcionar hasta 23 horas, mientras que la reproducción de vídeo en streaming está disponible hasta 20 horas y la de audio por 75 horas ininterrumpidas.

En cuanto al iPhone 15 Pro Max, admite reproducción de vídeo de hasta 29 horas y 25 horas de reproducción de vídeo en streaming y hasta 95 horas de pura felicidad sonora.

8. Precio y disponibilidad

Los precios de los dispositivos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, al igual que del dispositivo Samsung son muy similares y además, estos pueden ser comprados sin mayores dificultades.

Rango de precios para ambos dispositivos

El precio inicial del modelo iPhone 15 Pro se estima en US$999 o US$ 41,62 mensuales, mientras que el del iPhone 15 Pro Max es de US$ 1,199 o US$ 49.95 mensuales.

El Galaxy S23 Ultra se presentó originalmente en US$ 1,199, pero ahora está disponible a precios reducidos.

Disponibilidad en diferentes mercados

Estos teléfonos inteligentes de alta gama son ampliamente accesibles a través de minoristas y compañías de telefonía móvil destacados. El iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 ya fueron lanzados y actualmente están disponibles para el público desde el 22 de septiembre.

Veredicto final

Los móviles iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max son dispositivos que ofrecen la posibilidad de tener un móvil con prestaciones y funcionalidades que simplifiquen las diferentes actividades que se llevan a cabo en el día a día, al igual que ofrecer a los usuarios mejores opciones de ocio y entretenimiento gracias a su rendimiento y las características de las baterías, pantallas y cámaras.

Sin embargo, aquellos que desean utilizar este dispositivo con el propósito de conseguir fotografías y vídeos de calidad profesional, encontrarán ventajas superiores en el Samsung Galaxy S23 Ultra.