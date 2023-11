Casinos Online Chile: Gana grandes premios y diviértete

30 de Noviembre de 2023

Los casinos online se han convertido en sitios muy populares y visitados por todos los que buscan ganar premios y divertirse desde casa.

Es por eso que en este artículo queremos hablarte de los mejores casinos online Chile 2023: cuáles son, qué tipo de juegos tienen, qué bonos y promociones puedes encontrar, y también te explicamos cómo puedes elegir un casino que sea seguro y cuáles son los requisitos legales que estos sitios tienen que cumplir para poder operar en nuestro país.

El mejor casino online Chile en estos momentos se llama Playzee. Este operador lleva varios años en el mercado y, poco a poco, ha ido superando a la competencia gracias a su excelente variedad y calidad de servicios. Desde los juegos, hasta los bonos.

Este casino en Chile ofrece una gran cantidad de juegos diferentes. Por ejemplo, en su sitio web podrás jugar a la ruleta, el Blackjack y a las tragamonedas. Además, posee un atractivo casino en vivo.

El bono de bienvenida de Playzee es un máximo de CLP $1.500.000, 150 giros gratis y 500 puntos Zee. Para conseguirlo, es necesario que hagas 3 depósitos en la plataforma después de registrarte.

¿Lo mejor de todo? Playzee tiene promociones para todos los días de la semana. Podrías conseguir más giros gratis, saldo para tu cuenta y hasta un poco de dinero para jugar en vivo. Basta con que cumplas con los términos y condiciones. Este sitio tiene la licencia de la Malta Gaming Authority.

IBet es uno de los casinos online más nuevos y que más nos ha gustado, por eso los expertos ya lo señalan como uno de los mejores casinos online de Chile de este año. Comenzó a operar en Europa en 2020 y, hoy en día, ya lo hace en muchos países de Latinoamérica.

En este casino puedes jugar a miles de juegos diferentes que se clasifican en: juegos populares, juegos nuevos, compra de bonos, tragamonedas, destacados y juegos de mesa. Tienes para elegir más de 50 proveedores de software.

Aparte, con tu registro puedes obtener un bono de bienvenida de hasta $150.000 en tus 2 primeros depósitos. No se trata de un bono sin depósito casino, pero es igual de interesante. También tienes algunas promociones de reembolso.

En IBet puedes pagar usando Webpay, Visa, Mastercard, Astropay, Skrill, Neteller y Muchbetter. Si tienes algún problema, puedes escribirles por el chat en vivo o buscar una solución en el centro de ayuda. IBet Casino dispone de una licencia emitida por la Autoridad de Juegos de Malta.

Lanzado hace tan solo unos meses, Boomerang Casino se está convirtiendo en uno de los operadores más interesantes en todo el mercado. ¿Razones? Hay muchas, pero, la que más sobresalta es que su catálogo cuenta con más de 7.000 juegos de azar diferentes.

Puedes acceder a estos juegos sin problema, ya que este casino acepta una gran variedad de métodos de pago. Aquí podrás depositar con WebPay, MACH, AstroPay, MasterCard y NETELLER, entre otros.

A pesar de no tener un bono sin depósito casino, Boomerang tiene una de las mejores promociones de bienvenida en el mercado. Con ella, podrías obtener hasta CLP $425.000 y 200 giros gratis. Solo necesitas hacer tu primer depósito.

Más allá del bono de bienvenida casino, Boomerang cuenta con una amplia lista de ofertas y hasta un Club VIP. En este último, te ofrecerán bonos especiales, mayores límites de retiro y mucho más. ¡Todos los jugadores son bienvenidos! Este casino tiene la licencia de las Autoridades del Juego de Curazao.

Si estás interesado en un juego de casino tragamonedas, TonyBet es el sitio ideal para ti. Y es que, de entre sus más de 4.000 juegos diferentes, hay muchos tragamonedas. Aunque también cuenta con otros clásicos como el vídeo póker, el Blackjack y la ruleta en vivo.

Su casino en vivo también merece una mención especial. Con cientos de juegos de este estilo, en TonyBet es posible jugar en tiempo real a partidas de Blackjack, ruleta, Baccarat, dados, Sic Bo y hasta a la rueda de la fortuna.

El paquete de bienvenida de TonyBet consiste en dos bonos. El primero es de hasta CLP $200.000 (o el 100% de tu primer depósito) y 120 giros gratis; mientras que, el segundo, es del 50% hasta CLP $90.000 y otros 50 giros gratis.

¿Sabías que TonyBet es un casino online Chile Cuenta RUT muy destacado? Pero, más allá de eso, también te permite hacer pagos con otros métodos de pago como VISA, MasterCard y Payz. Este operador tiene la licencia de la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia.

Novibet es uno de los casinos online más nuevos que puedes encontrar Chile, aunque lleva ofreciendo sus servicios en otros lugares desde el año 2010. Sin embargo, lo que acá vas a ver son juegos de gran calidad que han sido desarrollados por las mejores empresas del mundo.

En Novibet tienes más de 3.500 juegos diferentes para elegir, por lo que seguro que encuentras tu juego de casino online favorito. Puedes jugar a tragamonedas, juegos de cartas, casino en vivo, divertidos game shows, juegos nuevos, etc.

Además, tiene un casino online Chile bono bienvenida muy interesante que te ofrece hasta $200.000 y 50 giros gratis. Esos giros gratis son para que los uses en una de las tragamonedas más famosas de todos los tiempos: Book of Dead de Play’n GO.

Al hacer un depósito o un retiro puedes usar muchos métodos de pago diferentes. Además, si tienes algún problema con alguna operación puedes escribir por el chat en vivo, por Messenger, Telegram o email. Novibet tiene la licencia de la Autoridad de Juegos de Malta.

Ultra Casino fue fundado en el año 2005, por lo que ya tiene muchísimos años de experiencia en el sector. Por eso, y por otras razones que acá veremos, es uno de los mejores casinos online de Chile en el que puedes jugar.

Su sitio web incluye más de 1.700 juegos de casino diferentes, entre los que puedes encontrar tragamonedas, blackjack, baccarat, ruleta, dados, sic bo, póker, bingo y más. De hecho, su casino en vivo es uno de los más completos que hemos visto jamás.

Aparte, el bono de bienvenida que ofrece es de hasta $100.000 y viene con 100 giros gratis para que los uses en la tragamonedas Book of Viking, de Pragmatic Play. Por otro lado, puedes encontrar más promociones interesantes y algunos torneos.

Ultra Casino ofrece una gran variedad de métodos de pago, así que te resultará fácil encontrar uno que te guste. Por otro lado, si necesitas contactar con ellos, puedes hacerlo por chat en vivo 24/7 o por email. Ultra Casino tiene una licencia otorgada por la Autoridad del juego en Malta.

PlayUZU puede parecer un casino en Chile online sencillo, pero lo que realmente le pasa es que se trata de un lugar que te lo pone muy fácil a la hora de navegar, encontrar tus juegos favoritos y disfrutar de la experiencia.

Su catálogo de juegos incluye más de 3.000 juegos diferentes. Tiene tragamonedas, blackjack, baccarat, rasca y gana, video póker, ruleta, sic bo, craps y también casino en vivo.

Aparte, su bono de bienvenida es el más fácil de conseguir y uno de los que más vas a disfrutar. Consiste en 50 giros gratis para que pruebes o juegues a una de las tragamonedas más divertidas de todos los tiempos: Book of Dead de Play’n GO.

Sus métodos de pago son seguros y variados, y este es un casino Paypal que te permite pagar con el famoso monedero electrónico. Por otro lado, si necesitas contactar con el equipo de atención al cliente, puedes hacerlo por chat o por email. PlayUZU tiene la licencia de la Autoridad de Juegos de Malta.

Mostbet es uno de los mejores casinos online en el que vas a poder jugar, ya que se trata de un casino internacional que está presente en más de 90 países del mundo. No obstante, en Chile tienes una plataforma disponible al 100 % en español para que no te pierdas nada.

En el catálogo de juegos de Mostbet tienes más de 3.000 juegos de casino diferentes y de más de 130 proveedores de la industria. Por tanto, acá puedes jugar a las tragamonedas, al blackjack online, a la ruleta y mucho más.

Su bono de bienvenida te ofrece el 125 % de tu primer depósito hasta $260.000 y 250 giros gratis para la tragamonedas ‘Ultra Fresh’ (50 giros gratis al día durante 5 días).

Mostbet te permite pagar con muchos métodos de pago, pero también se trata de un casino online Chile Webpay. Además, si necesitas contactar con atención al cliente, puedes hacerlo por chat o por el canal de Telegram. Mostbet tiene una licencia emitida por las Autoridades del Juego de Curazao.

De entre los últimos casinos online en llegar a Chile, JugaBet es uno de los mejores. Da igual si estás buscando el juego de casino ruleta o una máquina tragamonedas, al contar con más de 7.000 juegos diferentes, estamos seguros de que encontrarás lo que necesites para divertirte.

En cuanto al bono casino de este operador, JugaBet ofrece hasta CLP $300.000 y 100 giros gratis. Para conseguirlo, no hace falta más que realizar tus tres primeros depósitos en la plataforma.

¡Eso no lo es todo! JugaBet Casino también cuenta con una promoción de reembolso del 10% para esos momentos en donde la suerte no te acompañe. Eso sí, cuando se trata de promociones, no va mucho más allá.

En donde sí destaca es en los métodos de pago, pues acepta WebPay, MasterCard, BancoEstado, NETELLER, Skrill y mucho más. JugaBet tiene la licencia de las Autoridades del Juego de Curazao.

JackpotCity es un casino Chile donde vas a encontrar, especialmente, lo que su propio nombre te indica: ¡un montón de tragamonedas con bote progresivo! Por tanto, si buscas un lugar donde sentir verdadera emoción y poder llevarte un buen premio, este es el casino que necesitas.

Acá tienes más de 400 juegos de casino diferentes, con muchas tragamonedas, ruleta, juegos de cartas y casino en vivo para jugar en directo. Aparte, puedes jugar gratis a todos los juegos que quieras.

Su bono de bienvenida se divide en tus 4 primeros depósitos y te ofrece un total de $960.000 y 50 giros gratis en la tragamonedas ‘Amazing Link Zeus’. Pero estos no son giros gratis sin depósito, sino que están ligados a unas condiciones que hay que cumplir.

Por otro lado, puedes pagar con tarjetas de crédito/débito o con monederos electrónicos, y si tienes algún problema puedes contactar con un agente a través del chat en vivo. JackpotCity tiene la licencia de Kahnawake.

Criterios para elegir los mejores casinos online de Chile

Acabas de conocer cuáles son los mejores casinos online Chile de este año, pero ¿cuáles son los criterios clave que tienen en cuenta los expertos para seleccionar uno u otro?

Acá te mostramos cómo se seleccionan los mejores casinos en línea y qué debes tener presente al elegir uno en el que jugar:

Seguridad: revisa si tiene una licencia internacional de algún organismo conocido (Curazao, Malta, Gibraltar, Reino Unido…) y comprueba que el sitio web dispone de un protocolo HTTPS y de un certificado de seguridad SSL.

revisa si tiene una licencia internacional de algún organismo conocido (Curazao, Malta, Gibraltar, Reino Unido…) y comprueba que el sitio web dispone de un protocolo HTTPS y de un certificado de seguridad SSL. Variedad de juegos: fíjate en que puedes jugar a tus juegos favoritos, pero que, además, también puedas encontrar otros que te gustan o puedes filtrar los tipos de juegos fácilmente.

fíjate en que puedes jugar a tus juegos favoritos, pero que, además, también puedas encontrar otros que te gustan o puedes filtrar los tipos de juegos fácilmente. Métodos de pago: ten en cuenta los métodos de pago que hay disponibles y si puedes pagar en pesos chilenos para evitar las comisiones. Revisa también cuáles son las opciones de retiro que tienes, ya que a veces pueden ser muy pocas.

ten en cuenta los métodos de pago que hay disponibles y si puedes pagar en pesos chilenos para evitar las comisiones. Revisa también cuáles son las opciones de retiro que tienes, ya que a veces pueden ser muy pocas. Reputación del casino: busca qué es lo que dicen otros jugadores sobre el casino online en el que quieras jugar, lee reseñas que hayan escrito expertos en el sector y analiza cuál es la reputación del operador.

Por último, también te aconsejamos que te fijes en todas las opciones de entretenimiento de las que puedes disfrutar: los bonos y promociones, si hay torneos, la posibilidad de acceder a un Club VIP, las apuestas deportivas, etc.

Requisitos legales para los casinos online en Chile

Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica donde aún no se ha establecido ninguna ley u organismo que se encargue de regular el juego en los casinos online. No obstante, y a pesar de ello, la industria sigue prosperando y cuenta con cientos de casinos online internacionales.

Al fin y al cabo, en Chile tampoco existe ninguna ley que los detenga. La Superintendencia de Casinos de Juego se encarga de regular los casinos físicos, pero a los casinos online todavía no los han tenido en cuenta. De todas formas, los chilenos pueden jugar en casinos online que tengan una licencia válida y reconocida por cualquiera de los organismos oficiales.

Seguridad y licencias de los casinos en línea en Chile

Los mejores casinos online de Chile de este año son casinos online confiables que, como ya has podido ver, disponen de una licencia emitida por alguno de estos organismos.

Estos se encargan de regular toda la actividad que se lleva a cabo en estos sitios web y se ocupan de varias cosas, como de:

Proteger a los menores y personas vulnerables.

Proteger los fondos y los derechos de un jugador.

Garantizar la integridad de los juegos y dispositivos de juego.

Garantizar el cumplimiento de las leyes de juegos de azar.

Asegurar de que todas las actividades están libres de delitos.

Algunos de los países con autoridades que regulan el juego online son: Malta, Curazao, Reino Unido, Gibraltar y Kahnawake (Canadá).

Es extremadamente importante saber elegir casinos online legales en Chile porque estas son las únicas plataformas que te garantizarán que sus servicios estén correctamente regulados.

Bonos de casinos online exclusivos en Chile

Los mejores casinos online suelen ofrecer buenos bonos, sobre todo de bienvenida. Esto lo hacen para llamar la atención de los jugadores, pero lo cierto es que resultan muy útiles para empezar a jugar con ventaja.

No obstante, lo bueno de los casinos online (y lo malo de los casinos tradicionales) es que, tras el bono de bienvenida, puedes disfrutar de muchas otras promociones. Acá tienes algunas de las principales ofertas que puedes encontrar:

Giros gratis: estos consisten en tiradas gratis que puedes utilizar en diferentes tragamonedas seleccionadas.

estos consisten en tiradas gratis que puedes utilizar en diferentes tragamonedas seleccionadas. Bonos de recarga: estos bonos te ofrecen un porcentaje de tu depósito y suelen consistir en dinero en efectivo. Los casinos online suelen ofrecer bonos de recarga semanales o de fin de semana.

estos bonos te ofrecen un porcentaje de tu depósito y suelen consistir en dinero en efectivo. Los casinos online suelen ofrecer bonos de recarga semanales o de fin de semana. Bonos de reembolso: también conocidos como ‘cashback’, los bonos de reembolso te permiten recuperar un porcentaje del dinero que hayas perdido.

también conocidos como ‘cashback’, los bonos de reembolso te permiten recuperar un porcentaje del dinero que hayas perdido. Bonos sin depósito: este tipo de bonos no es muy habitual, pero en algunos casinos online puedes encontrarlos. Te ofrecen dinero en efectivo o giros gratis sin hacer ningún depósito, pero suelen ser pequeños.

este tipo de bonos no es muy habitual, pero en algunos casinos online puedes encontrarlos. Te ofrecen dinero en efectivo o giros gratis sin hacer ningún depósito, pero suelen ser pequeños. Otras promociones: otros bonos u ofertas que puedes ver en los mejores casinos online son el Club VIP, los bonos de referencia por invitar a un amigo y los torneos con pozo de premios, entre otros.

Ten en cuenta (esto es importante) que los bonos suelen estar sujetos a unos requisitos que tienes que cumplir.

Acá tienes algunos consejos para sacarles el máximo provecho a tus bonos de casino:

Comprueba cuáles son los términos y condiciones que tienes que cumplir. Sobre todo, ten en cuenta el rollover y la fecha de validez . Cuanto más bajo sea el rollover y más tiempo te den para usar el bono mejor.

y la . Cuanto más bajo sea el rollover y más tiempo te den para usar el bono mejor. Verifica si el bono es compatible con tus gustos de juego , ya que a veces solo se pueden usar en ciertos juegos y no en todos.

, ya que a veces solo se pueden usar en ciertos juegos y no en todos. No reclames 2 bonos a la vez. Primero debes usar uno y completar los requisitos, después puedes reclamar el otro.

Métodos de pago seguros y confiables en los casinos online chilenos

Puedes pagar en los mejores casinos online de Chile usando muchos métodos de pago diferentes. En algunos casinos tendrás más opciones que en otros, pero al final debes buscar un casino que te guste y que cuente con algún método de pago que puedas utilizar.

Los métodos de pago más seguros y populares son los siguientes:

Transferencias bancarias y bancos: en los casinos online de Chile es el método de pago más común de todos. Por eso, puedes utilizar muchos bancos chilenos diferentes: BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Santander, etc.

en los casinos online de Chile es el método de pago más común de todos. Por eso, puedes utilizar muchos bancos chilenos diferentes: BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Santander, etc. Billeteras electrónicas: las billeteras electrónicas son muy populares en los casinos online y muchos jugadores disponen de cuentas de este tipo. Las más usadas son Skrill, Neteller, Muchbetter, ecoPayz y Paypal.

las billeteras electrónicas son muy populares en los casinos online y muchos jugadores disponen de cuentas de este tipo. Las más usadas son Skrill, Neteller, Muchbetter, ecoPayz y Paypal. Tarjetas de crédito/débito: las tarjetas son otra de las opciones de pago más habituales. Por lo general, podrás pagar con Visa, Mastercard, Astropay y Maestro. En algunos casos, podrás utilizar tarjetas de prepago.

las tarjetas son otra de las opciones de pago más habituales. Por lo general, podrás pagar con Visa, Mastercard, Astropay y Maestro. En algunos casos, podrás utilizar tarjetas de prepago. Criptomonedas: son la forma más novedosa (y también segura) de pagar online en los casinos. Muchos de ellos te permiten usar bitcoin, dogecoin, ethereum y otras criptomonedas conocidas.

Selección de juegos en los casinos online en Chile

¿Sabes cuáles son los juegos a los que puedes jugar en los mejores casinos online de Chile? Bueno, déjanos decirte que la variedad es impresionante y que entre ellos destacan las tragamonedas, los juegos de mesa, el póker y otros populares. Acá abajo te los presentamos.

Máquinas tragamonedas: las tragamonedas son los juegos más populares y los casinos online suelen tener miles y miles en su catálogo. Puedes encontrar tragamonedas con jackpots, megaways, drops & wins y también las clásicas de siempre.

las tragamonedas son los juegos más populares y los casinos online suelen tener miles y miles en su catálogo. Puedes encontrar tragamonedas con jackpots, megaways, drops & wins y también las clásicas de siempre. Juegos de mesa y cartas: entre los juegos de mesa, destacan la ruleta y sus muchas versiones, pero también el blackjack, el póker y el baccarat.

entre los juegos de mesa, destacan la ruleta y sus muchas versiones, pero también el blackjack, el póker y el baccarat. Casino en vivo: puedes jugar a muchos juegos de casino en vivo y en directo, y con crupieres de verdad. Hay ruleta, blackjack, póker, baccarat y los divertidos game show o programas de concursos.

puedes jugar a muchos juegos de casino en vivo y en directo, y con crupieres de verdad. Hay ruleta, blackjack, póker, baccarat y los divertidos game show o programas de concursos. Otros juegos: más juegos que puedes ver en los casinos son dados (craps), sic bo, andar bahar, tarjetas rasca y gana, dragon tiger y deportes electrónicos.

Por otro lado, algunos de los proveedores de software más destacados de la industria son: Evolution, NetEnt, iSoftBet, IGT, MGA, Microgaming, Playtech y Play’n GO.

Atención al cliente y soporte en los casinos online en Chile

Contar con un buen servicio de atención al cliente es una cuestión prioritaria en cualquier casino online. Al fin y al cabo, si un jugador tiene un problema a la hora de jugar, ha fallado en su depósito o le ha surgido cualquier duda, el casino online debe de ser capaz de ofrecerle una solución rápida y eficiente.

Afortunadamente, hoy en día los casinos online ofrecen varios canales de contacto. Entre ellos, podemos destacar los siguientes:

Chat en vivo: este es el medio de contacto favorito de los jugadores, ya que también es el más rápido. En el chat en vivo puedes contactar con un agente en pocos minutos para que te ayude con lo que necesites.

este es el medio de contacto favorito de los jugadores, ya que también es el más rápido. En el chat en vivo puedes contactar con un agente en pocos minutos para que te ayude con lo que necesites. Email: esta es la forma de contacto más habitual desde siempre, pero ahora solo se utiliza en el caso de que el chat en vivo no esté disponible. Las consultas suelen tardar entre 24-48 horas en ser respondidas.

esta es la forma de contacto más habitual desde siempre, pero ahora solo se utiliza en el caso de que el chat en vivo no esté disponible. Las consultas suelen tardar entre 24-48 horas en ser respondidas. Preguntas frecuentes: la sección de FAQ o preguntas frecuentes siempre es muy útil. Si tienes algún problema básico o común, puedes encontrar la solución en ella.

Conclusiones para vivir la emoción de los casinos online desde la comodidad de tu hogar

Si te gustan los juegos de casino y quieres vivir una experiencia, entonces debes probar lo que es un casino online. En este caso, solo tienes que encender tu computador o tu celular y acceder cómodamente al casino que más te guste.

Lo más importante es que sepas elegir un casino online que sea seguro y legal en Chile. Para ello, en esta página te hemos dado algunos datos sobre cómo puedes hacerlo.

De todas formas, acá también tienes una lista de los mejores casinos online de Chile para este 2023. Y no los hemos elegido nosotros, sino que han sido seleccionados por expertos de este sector. Todos estos casinos son completamente seguros y te ofrecen muchas opciones de entretenimiento, incluso para jugar gratis.

En definitiva, venimos a invitarte a que te diviertas en los casinos online, si te apetece, pero a que lo hagas de la mejor forma posible, tomandodecisiones más informadas para disfrutar de una experiencia de juego segura, confiable y divertida.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre casinos online para un entretenimiento garantizado

¿Es legal jugar en casinos online en Chile?

Sí, a pesar de que en Chile aún no existe una ley que regule el juego online, puedes jugar en casinos online que tengan una licencia internacional vigente. Esta licencia debe haber sido emitida por un organismo oficial, el cual se encarga de garantizar la integridad de los juegos y el cumplimiento de la ley.

¿Cómo elijo un casino online seguro en Chile?

Para elegir un casino online seguro en Chile debes tener en cuenta, principalmente, su licencia, pero también otros aspectos. Por ejemplo, el sitio web debe disponer de un protocolo HTTPS que garantice una conexión correcta, y también debe tener un certificado de seguridad SSL para la encriptación de datos.

¿Cuáles son los métodos de pago más populares en los casinos online chilenos?

Para depositar y retirar dinero se usan muchos métodos de pago, pero los más populares en Chile son los siguientes: transferencia bancaria, billeteras electrónicas, tarjetas de débito o crédito y criptomonedas.

¿Qué juegos puedo encontrar en los casinos online en Chile?

Los casinos online suelen tener miles de juegos diferentes, muchos más que los casinos tradicionales. A este respecto, puedes encontrar máquinas tragamonedas, juegos de mesa y cartas, juegos de casino en vivo, bingo y video bingo, y otros más.

¿Qué bonos y promociones ofrecen los casinos online en Chile?

La gran mayoría de casinos online en Chile ofrece un bono de bienvenida para que puedas comenzar a jugar con ventaja. Pero también suelen tener otros bonos muy interesantes, como giros gratis, bonos de recarga de depósito, bonos de reembolso y bonos sin depósito.

