Juega a las tragamonedas de los mejores proveedores con un bono incrementado de 1xBet

13 de Junio de 2024

En esta reseña de 1xBet, te explicaremos cómo aumentar tus posibilidades de ganar desde los primeros pasos.

La casa de apuestas 1xBet ocupa por derecho propio una posición de liderazgo en la industria mundial del juego. La sección de Casino del sitio web y de la aplicación es visitada diariamente por millones de jugadores que tienen acceso a entretenimiento de juego para todos los gustos. Los clientes chilenos siempre pueden disfrutar de juegos populares como Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Crash, Lucky Neko, Wild Wild Riches, Luck Of The Irish Megaways y Crystal.

Variedad de juegos

Destacamos especialmente la sección de Casino en Vivo, donde podrás sentir el ambiente de las mejores casas de juego de Las Vegas y Montecarlo y probar tu suerte jugando con crupieres en vivo. Ruleta, blackjack, baccarat, sic bo, Dragon Tiger: aquí encontrarás todo lo necesario para disfrutar de un juego increíble y de emociones brillantes.

La marca actualiza regularmente su gama de productos y siempre está dispuesta a ofrecer las últimas innovaciones del sector. Gracias al funcionamiento estable del sitio, no tendrás ningún 1xBet problemas (problema de 1xBet) y tendrás garantizado el retiro de tus ganancias.

Bonificación de bienvenida al casino

¿Listo para empezar? ¡Pues, empieza con un bono de bienvenida para tus cuatro primeros depósitos, llegando hasta 1.400.000 CLP + 150 FS!

Bonificación por el primer depósito: 100% del importe depositado, hasta 280.000 CLP + 30 tiradas gratuitas

100% del importe depositado, hasta 280.000 CLP + 30 tiradas gratuitas Bonificación por segundo depósito: 50% del importe depositado, hasta 330.000 CLP + 35 tiradas gratuitas

50% del importe depositado, hasta 330.000 CLP + 35 tiradas gratuitas Bonificación por tercer depósito: 25% del importe depositado, hasta 380.000 CLP + 40 tiradas gratuitas

25% del importe depositado, hasta 380.000 CLP + 40 tiradas gratuitas Bonificación por cuarto depósito: 25% del importe depositado, hasta 410.000 CLP + 45 tiradas gratuitas.

Pero eso no es todo. Sólo para nuestros seguidores, 1xBet ha preparado un código promocional único ChileCasino para aumentar la cantidad del primer depósito a 364.000 CLP.

Para utilizar esta oferta súper ventajosa, tienes que seguir unos sencillos pasos:

Regístrate en la plataforma 1xBet e introduzca un código promocional especial.

Haz tu primer depósito de al menos 9.000 CLP.

Para recibir las bonificaciones, rellena todos los campos de tu cuenta personal y confirma tu número de teléfono. Transcurridos unos minutos, la bonificación se abonará en tu cuenta de juego.

Jugar en cualquier parte

Puede acceder al casino 1xBet tanto desde un ordenador como desde aplicaciones Android o iOS. Utiliza todas las funciones de la plataforma de juego en cualquier lugar y olvídate de la pregunta ¿Es 1xBet Chile confiable o un fraude?. La marca cuenta con la confianza de más de 3 millones de jugadores en todo el mundo, y su lista de socios oficiales incluye al FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el LOSC Lille y la Serie A. 1xBet también es el patrocinador oficial de la Universidad Católica, uno de los clubes de fútbol más populares del país.

¡Juega y gana con 1xBet!