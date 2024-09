Causas y soluciones efectivas para mejorar las visualizaciones de tus reels

27 de Septiembre de 2024

En este artículo podrás encontrar todos los elementos necesarios a revisar antes de subir este tipo de contenido a Instagram.

Desde la irrupción de los “reels” o vídeos cortos en Instagram, cada vez más puedes ver contenido muy creativo. Tanto este servicio como otros que puedes encontrar para la red social, que harán que aumentes de popularidad en Instagram, permitirán a las marcas y a los creadores de contenidos interactuar con otros y tener un alcance que con una imagen antes no tenías.

Pero lo cierto es que, en algunas ocasiones, los reels no consiguen lo que intentas generar: la atención del público. Y es que el hecho de ver uno de esos reels importa mucho para que los seguidores y potenciales clientes determinen cuál es tu visibilidad y rendimiento en tu cuenta.

A veces no sabes qué es lo ocurre y cómo solucionarlo. Por ello, lee con atención este artículo para conocer todos los problemas que pueden ocurrir y la mejor manera para solucionarlos.

Un bajo engagement

La interacción o lo que se llama como “engagement” es algo crucial en Instagram. Por ello, si hay pocas personas que interactúan con tus reels, el algoritmo de la red social verá que ese contenido no interesa. Si tienes vistas, eso gustará al algoritmo, que suele ser algo misterioso, y la plataforma mostrará ese contenido a un grupo más grande de espectadores.

Una de las soluciones que se pueden tener y que agencias de marketing tienen en cuenta es el de adquirir likes o espectadores de los reels para tener el impulso necesario y crecer de forma orgánica.

Bloqueo

Una de las razones por las que también podrías tener menos vistas en tus reels es el llamado “shadowbanning” o bloqueo, en español. En ocasiones según el contenido que publiques o los hashtags que escribas, Instagram podrá limitar el alcance de tu contenido sin tener que avisar. Por ejemplo, si haces uso de muchas etiquetas, la red social podría considerar que haces spam.

¿La solución a esto? Lo cierto es que la experiencia lo dice todo, pero antes de ponerte a publicar y que esos límites puedan llevar a la plataforma a tomar medidas más extremas, es importante que leas las normas de comunidad de Instagram y borres de tu perfil cualquier huella que lleve a la red social a limitar el alcance de posts. A veces, es bueno empezar de cero después de estar un tiempo sin publicar.

Baja calidad

Otro de los problemas que puedes encontrar por los que no tengas las suficientes visitas que tú imaginas es por la baja calidad de los reels. Por ejemplo, si se ven borrosos o las transiciones no están bien hechas según los estándares de calidad, es muy probable que los usuarios no interactúen con esos reels ya que no atraerá la atención.

La solución que encontrarás a esta cuestión es, básicamente, que inviertas en comprar un buen equipo. Es decir, un buen móvil o cámara, así como luces y micrófonos para que entre bien el sonido al vídeo. Y no sólo eso, sino que aprendas edición de vídeo y si es necesario, hacer un curso sobre ello.

La marca de agua

Otra cuestión que rebaja las vistas y que muchos usuarios no tienen en cuenta es la marca de agua…de la competencia. Es decir, si subes los vídeos que has hecho de TikTok en Instagram, algo que se suele hacer muy a menudo, tiene su penalización. A Instagram no le gusta, y lo ha dicho en varias ocasiones, que castigará a los usuarios que reutilicen el contenido de la competencia en la plataforma.

La solución a esto es muy sencilla. NO recicles contenido y crea uno nuevo o usa herramientas de edición que simplemente quite la marca de agua.

Uso de música…pasada de moda

Cuando publicas los reels, es importante que el audio lo tengas muy presente. Por ejemplo, si usas música que está pasada de moda, es cierto que llegarás a muchas menos personas de las que imaginas.

¿La solución? Haz un estudio sobre cuáles son las canciones más populares en ese momento y adapta el contenido que quieras publicar a ese audio. Más gente hará clic en esas canciones y aparecerá el contenido de forma global. Ten en cuenta también que debes respetar los derechos de autor y usar la música que Instagram tiene disponible en su biblioteca.