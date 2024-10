Ley de casinos: impacto en la industria del iGaming

Actualizado el 21 de Octubre de 2024

Como todas las industrias que operan en un país, los casinos no están exentos de pagar impuestos, pues están regulados por la ley de casinos.

Los casinos en Chile sí están regulados por diversas leyes, por ejemplo, la ley 19.995, aprobada por el Congreso Nacional de Chile. Este proyecto de ley constituye todas las bases legales que regulan a las casas de apuestas para su correcto funcionamiento. Igualmente, establece cuánto impuesto se paga en Chile respecto a los casinos que operan en la región.

Además, en esta ocasión hay otros aspectos a considerar como los ingresos brutos y cómo estos contribuyen al crecimiento del país. Asimismo, aquí se hablará de la importancia del pago de impuestos por parte de los casinos. A continuación, se explicarán más detalles sobre las leyes del país.

Los ingresos brutos y las leyes fiscales

La industria de los casinos ha tenido un crecimiento en Chile bastante favorable. Y, según cifras oficiales, en el mes de junio del 2024 se obtuvieron ingresos brutos de 48,7 millones de dólares, una cifra considerable, sin embargo, en comparación con el año anterior tuvo una baja del 7,1%. En este sentido, ya sabes la respuesta a cuántos impuestos se pagan en Chile.

Datos sobre cuántos impuestos se pagan en Chile

Quizá te preguntes desde qué monto se paga impuesto a la renta, pues bien, en este apartado conocerás cuáles son las normativas respecto a este tema. En primer lugar, es necesario aclarar que el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, es una contribución económica que deben pagar los casinos al SII (Servicio de impuestos internos). A continuación, algunos detalles interesantes:

Las casas de apuestas que están operando bajo la Ley de Casino de juego (19.995) pagan 0,7 de impuesto respecto a la entrada al casino.

Un impuesto del 20% sobre sus ingresos brutos.

También los casinos están en la obligación de llevar un control o registro diario de la apertura y cierre de mesas, de recaudaciones por apuestas y de cada juego del casino, con el propósito de fijar los egresos e ingresos diarios.

Esto es una prueba clave de que los casinos pagan o deben pagar impuestos en Chile, como sucede en otros países a nivel mundial. Sin duda, esto trae grandes ventajas para las comunidades locales.

Calendario fiscal para casino de juegos gratis

Si te preguntas sobre los meses que se pagan contribuciones, la respuesta es todos, es decir, mes a mes, los primeros doce días del siguiente mes de la retención. Esto se aplica en el caso de los impuestos de la entrada al casino. También ocurre con el pago al valor agregado, el cual se puede ser de forma presencial o virtual.

Por otro lado, los ingresos brutos son distribuidos tanto a nivel regional como municipal, trayendo grandes beneficios para la comunidad, pues se pueden invertir en infraestructura, vías de comunicación, transporte, educación, salud y todas las áreas que forman parte del gasto público de la nación.

Casino para móvil: una alternativa para los chilenos

En los últimos tiempos ha habido un crecimiento acelerado de casinos online en Chile, siendo una alternativa para los chilenos que desean jugar desde la comodidad de sus hogares. No obstante, en la actualidad hay cientos de casinos que no están regulados bajo la ley de casinos, por lo que no están contribuyendo con sus impuestos.

Aun así, es importante destacar que muchos de ellos son sitios seguros, pues cuentan con licencias emitidas por las autoridades internacionales que regulan los juegos de azar como: Curazao o MGA.

Por otra parte, debes saber que en el país hay un total de 25 casinos físicos que están contribuyendo en la economía. Estos les permiten a muchas personas desempeñar una labor determinada en diferentes áreas, aumentando la cantidad de empleos en el país.

La nueva ley de casinos online

Según la Superintendencia de Casinos y Juegos, un ente que lleva operando en Chile por más de 20 años, desde el año 2025 se encargará de regular los casinos online, pues hasta el momento solo lo hacía con las casas de apuestas físicas.

De este modo, cualquier casino en línea que desee prestar sus servicios en el país deberá cumplir con los requisitos exigidos para recibir una respectiva licencia y operar de forma legal en el territorio nacional.

Finalmente, debes saber que, si un sitio Web no tiene esta licencia, será bloqueado por el proveedor de Internet y no podrán ofrecer ninguna opción bancaria o método de depósito chileno.

De cualquier forma, si te preguntabas cuántos impuestos se pagan en Chile, recuerda que los casinos físicos pagan 20 % más un monto de 0,7% por la entrada al establecimiento. Igualmente, gracias a esta contribución, el estado puede contar con más recursos para el gasto público de la nación.