Qué es la otoesclerosis bilateral, la enfermedad degenerativa que afecta a Maly Jorquiera

24 de Junio de 2024

La comediante reveló un importante episodio que vivió en televisión que terminó empeorando su diagnóstico.

Una de las invitadas al último capítulo de Podemos Hablar fue Maly Jorquiera, oportunidad en la que reveló detalles de la compleja enfermedad degenerativa que padece, llamada Otosclerosis Bilateral Hereditaria Degenerativa.

Tras su paso por el programa, la también comediante agradeció en redes sociales por “aceptar mi petición de exponer mi discapacidad auditiva, con la que convivo hace muchos años, en pos de, ojalá visibilizar esta situación en la que nos encontramos muchas personas”.

¿En qué consiste la enfermedad degenerativa de Maly Jorquiera?

En un inicio, Maly Jorquiera confesó que lleva varios años sufriendo con esta patología tras sufrir un accidente en el conocido programa Mekano.

“Me llevaron a bucear y no descomprimí como debía descomprimir a los 15 metros y mi tímpano se reventó. Estuve dos días sorda, pero no pesqué…”, explicó.

Pero esto no quedó ahí, ya que la situación empeoró con el tiempo. “Para el cumpleaños de mi hijo número dos, sentía algo en el oído, como que tuviera agua y ya no aguantaba, por lo que voy al otorrino y me dice que tenía una herida en el tímpano”, manifestó.

“Yo no lo puedo creer, así que voy al doctor, me hacen los exámenes y ahí me dicen que tengo otosclerosis bilateral”, afirmó.

Según indican desde MedlinePlus, este se trata de “un crecimiento óseo anormal en el oído medio que causa pérdida de la audición”. Dentro de sus síntomas se encuentra pérdida auditiva (lenta al principio, pero empeora con el tiempo), zumbido en el oído afectado y vértigo o mareo.

Junto con esto, se destaca que en una gran cantidad de casos se trata de un trastorno hereditario, como es el caso de Maly Jorquiera.

“Llevo hartos años con esta enfermedad. Como cualquier discapacidad es bien terrible… es hereditaria por mi mamá, pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos”, sostuvo bromeando la comunicadora.