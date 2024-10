Cuatro mitos sobre el cáncer de mama

3 de Octubre de 2024

En conversación con EL DÍNAMO, médicos especialistas en el área ginecológica y de oncología desmintieron y aclararon una serie de creencias en torno al cáncer de mama.

El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes y mortales que afecta a las mujeres en Chile debido al diagnóstico tardío de esta patología.

De acuerdo a la información publicada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el número de personas fallecidas por cáncer de mama en Chile fue de 1.657 personas en 2023, con una tasa de mortalidad correspondiente a 8,52 defunciones por cada 100.000 habitantes.

A pesar de la información disponible, existen falsas creencias entre la población que vale la pena desmentir. Entre ellas están el asegurar que “no me dará cáncer porque no hay casos en mi familia” o “yo tengo una vida saludable por lo que nunca me dará cáncer”.

Junto a ello afirmaron que la única manera de asegurarse de no tener esta enfermedad es no confiarse y realizarse los exámenes anuales.

Mitos sobre el cáncer de mama

La genética es el único factor de cáncer de mama

Marcia Valenzuela, cirujana de mama de Clínica Santa María, es tajante al advertir que “una de las creencias más comunes es pensar que, si no hay antecedentes familiares de cáncer de mama, no se está en riesgo. Esto no es cierto. La mayoría de los casos ocurren de manera esporádica, sin una causa hereditaria. “.

Asimismo, la especialista explicó que existen factores de riesgo modificables y no modificables. “El factor de riesgo más importante es ser mujer, ya que afecta mucho más a la población femenina que a los hombres. La edad también juega un rol clave, ya que la probabilidad de tenerlo aumenta a partir de los 40 años, incrementándose aún más después de los 50”, dijo.

Respecto a los factores modificables, la experta señala que el mantener un estilo de vida saludable es crucial. “Hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol pueden contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama”, indicó.

Los bultos son el principal síntoma

Eva García, jefa de Oncología de Clínica Dávila Vespucio, explicó que “el cáncer de mama no implica que la paciente se tenga que tocar una masa o un bulto. Inicialmente podrían aparecer signos y síntomas distintos como, por ejemplo, el enrojecimiento de la piel y de la mama, secreción del pezón blanquecina o rojiza, la que puede ser maloliente. En cambio, cuando pensamos en una etapa avanzada, los signos de alarma pudiesen ser un bulto visible y palpable con asimetría evidente de la mama”.

El cáncer de mama se puede prevenir

“Esta patología no tiene tanta prevención, sino más bien la detección precoz hará que mejore la sobrevida y que la enfermedad no vuelva. Entonces, si lo detectamos a tiempo, el cáncer estará en etapas tempranas y esas pacientes tendrán un 95% de esperanza de vida a los 5 años, incluso, dependiendo del subtipo, puede ser más. Además, después del tratamiento las pacientes se reincorporarán a su vida normal en una etapa temprana”, señaló Marcela Amar, cirujana de mama de Clínica Dávila.

Solo se requiere la mamografía para pesquisar esta enfermedad

Claudio Rath, ginecólogo y mastólogo de Clínica Ciudad del Mar, afirmó que “de acuerdo a las recomendaciones de diferentes sociedades científicas, la edad de inicio para pesquisar el cáncer de mama es desde los 40 años según las normas norteamericanas, y a partir de los 50, según las normas europeas. En Chile, recomendamos el inicio de la mamografía desde los 40 años”

“Para mejorar la efectividad del examen lo ideal es hacerlo todos los años. En mujeres en edad fértil es más probable encontrar mamas densas, por lo que habitualmente debe solicitarse como estudio tanto la mamografía como la ecotomografía mamaria”, añadió.