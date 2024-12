VIDEO – A propósito de Jorge Valdivia y Maite Orsini: de qué se trata la Maldición de Eva Perón

Actualizado el 11 de Diciembre de 2024

Alejandro Maci, director de la serie Santa Evita, que retrata lo ocurrido con su cuerpo tras su muerte, destacó que la historia tiene un "elemento gótico".

La tarotista Latife Soto está en boca de todos luego de que asegurara que la complicada situación que atraviesan tanto Jorge Valdivia como Maite Orsini sería debido a que están bajo la denominada Maldición de Eva Perón.

Sus recientes declaraciones ocurren debido a la galería de imágenes que publicó la ex pareja en el Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. En ellas, se podía apreciar a ambos besándose y realizando particular poses frente a la cámara.

A raíz de eso, Soto cree el ex futbolista y la diputada del Frente Amplio se habrían “burlado” de la tumba de la ex primera dama. De este modo, explicó, “es como que te caen todas las plagas de Egipto, entonces resulta que no es fácil sacarse eso”.

“No puedes ir hacer un TikTok o un baile al cementerio. Creo que cualquier persona pensaría en un respeto porque se supone que ahí están los cuerpos de los seres que uno quiere”, añadió, en conversación con ¡Hay Que Decirlo!

En esa misma línea, postuló que “yo creo que analizando todo lo que les está sucediendo, que a lo mejor siempre contaron con súper buena suerte, tu notas que empiezan a salir todas las cosas mal significa que aquí algo pasó“.

¿Qué es la Maldición de Eva Perón?

En el mismo panel del programa de Canal 13, Ignacio Gutiérrez acotó que la denominada Maldición de Eva Perón hace alusión a lo ocurrido con su cuerpo tras su muerte. “Cuando ella fallece, todas las personas que manipularon su cuerpo, mueren, porque la embalsaman“, dijo.

Si hacemos un poco de historia, la otrora actriz falleció el 26 de julio de 1952 a los 33 años, producto de un cáncer uterino. Su cuerpo fue embalsamado por el doctor español Pedro Ara, para luego ser velado por 16 días en el Hall de Honor del Congreso, en Buenos Aires. Posteriormente, fue trasladada hasta la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Ara demoró un año en terminar el trabajo de conservación del cadáver de la primera dama, pero entonces vino la Revolución Libertadora, por lo que los golpistas se apoderaron del cuerpo de Eva Perón, quedando en manos de los militares.

El nivel del trabajo que hizo el doctor español con el cuerpo fue tan alto que los uniformados cuestionaron si efectivamente era la fallecida o se trataba de una figura de cera. Por lo mismo, tomaron una muestra de un dedo y su oreja izquierda, por ejemplo, consignó la BBC.

En 1955, el presidente Pedro Eugenio Aramburu ordenó que se hiciera desaparecer el cuerpo de Evita, misión que quedó a cargo de teniente coronel Carlos Moori Koenig, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Fue el quien lo cambió a un ataúd para luego robarlo y esconderlo cerca de su oficina. Sin embargo fue descubierto y el mandatario lo relevó de su cargo.

Desde entonces, fue el teniente coronel Héctor Cabanillas, quien recibió la orden de enterrarlo de forma clandestina, pero le propuso a Aramburu que lo mejor era sacarlo del país. Finalmente fue enviado a Milán, Italia, donde estuvo 14 años.

En 1970 vino una nueva crisis política, donde fuerzas rebeldes capturaron al presidente Aramburu, siendo condenado y ejecutado por cazar peronistas y hacer desaparecer el cuerpo de Evita. Tras esto, el general Alejandro Lanusse asumió el poder y se contactó con José Perón para entregar el cadáver.

En septiembre de ese año, el ex presidente recibió el cuerpo de su fallecida esposa, pero en una carta dio cuenta de cómo los militares la habían ultrajado. Por ejemplo, le faltaba un dedo, tenía un corte en una mejilla, la nariz estaba aplastada y sus pies gastados.

Años después, el cuerpo de Eva Perón regresa a Argentina y quien queda a cargo de restaurar su cadáver es Domingo Tellechea. En 1976, a raíz de otro golpe, se decide entregarlo a su familia. Desde entonces, descansa en la bóveda que se encuentra en el Cementerio de la Recoleta.

A raíz de todo lo que vivió el cuerpo de Eva Perón es que se habla de esta maldición. Alejandro Maci, director de la serie Santa Evita -protagonizada por Natalia Oreiro-, la cual retrata la historia del cadáver de la primera dama, señaló a la prensa argentina que esta historia tiene “un elemento gótico” ya que “quien se acerque a ese cuerpo quedará marcado, afectado o muerto“.