El inédito mensaje de WhatsApp de Maite Orsini a la fiscal del Caso Valdivia

La diputada del Frente Amplio se comunicó directamente con la fiscal a cargo de la investigación en contra de su ex pareja.

El nombre de la diputada Maite Orsini (FA) ha estado vinculado a la investigación en contra de Jorge Valdivia, quien enfrenta dos acusaciones por violación, desde un primer momento, ya que ha prestado declaración ante el Ministerio Público y además tomó contacto con una de las denunciantes.

En la conversación que sostuvo con la primera denunciante de Valdivia, Orsini le precisó a la Fiscalía Metropolitana Oriente que el ex jugador, entre los más de 100 mensajes que le envió la noche me los hechos “me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo, yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños”.

Este diálogo se hizo público el pasado 25 de noviembre en Contigo en la Mañana de CHV, pero posteriormente Only Fama de Mega entregó el contenido de lo conversado por la legisladora y la denunciante, el cual solo está disponible en audio y está en manos de la Fiscalía Oriente.

En vista de esta situación, según precisó T13, Maite Orsini se comunicó directamente con la fiscal Lorena Parra, a cargo del Caso Valdivia, cuyo número telefónico poseía desde su comparecencia como testigo ante el Ministerio Público.

En su comunicación por WhatsApp le dejó ver que este audio estaba siendo comentado en TV, por lo que le consultó si esta situación era materia de investigación y las acciones para enfrentar esta filtración.

Desde el círculo de la diputada del Frente Amplio puntualizaron que la intención de su mensaje era “poner en alerta” a Lorena Parra respecto a una eventual filtración de antecedentes desde la Fiscalía Oriente.

La persecutoria le respondió que esto ya era parte de la investigación, ya que con anterioridad se conocieron otros datos de la causa, que tiene carácter reservada.