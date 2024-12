¿Cómo detectar el melanoma?: así es el cáncer de piel que afectó a María Luisa Godoy

Actualizado el 17 de Diciembre de 2024

Los melanomas se presentan con más frecuencia en el pecho y espalda de los hombres y en las piernas de las mujeres.

La animadora de TVN, María Luisa Godoy, confirmó a través una entrevista con la Revista Velvet que tuvo que ser intervenida debido a un melanoma maligno en una de sus piernas.

“Nunca me imaginé que fuera una opción que pudiera tener algún tipo de cáncer. Me dio mucho miedo y pena. Estuve muy golpeada mirando a mis hijos y pensando en los diferentes escenarios que podían suceder. Fue súper fuerte por mis hijos. Sentí que la muerte me pasó por la nariz“, confesó Godoy.

Asimismo agregó que “me encontraron un melanoma que me sacaron rápidamente. Es un cáncer a la piel muy agresivo, lo tuvo la Javiera Suárez“.

De la misma forma hizo hincapié en la protección con bloqueador y el autocuidado. “El llamado es a aplicarse protector solar porque es un cáncer a la piel producto del sol, aunque el estrés y otras cosas también influyen, pero es un cáncer a la piel”, expresó.

¿Qué es el melanoma y cómo se detecta?

Según explica la Sociedad Americana Contra el Cáncer, el melanoma es un cáncer de piel “que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) comienzan a crecer fuera de control”. Se trata de un tumor cutáneo altamente invasivo por su capacidad de generar metástasis.

“El melanoma es mucho menos frecuente que otros tipos de cánceres de piel, pero es el más peligroso porque es mucho más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo”, indican desde la organización estadounidense.

Junto a ello, los melanomas se pueden desarrollar en cualquier parte de la piel, pero son más frecuentes en el pecho y espalda de los hombres y en las piernas de las mujeres. El cuello y el rostro son otros sitios comunes.

Junto a ello, desde la Clínica Mayo precisaron que “el melanoma se origina habitualmente en la piel que suele estar expuesta a la luz solar. Esto incluye la piel de los brazos, la espalda, la cara y las piernas”.

Asimismo, señalaron que “el riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres”.

En ese contexto, la señal más importante para detectar un melanoma es la aparición de un lunar nuevo en la piel o uno existente que haya cambiado en tamaño o forma.

Otra señal importante según Clínica Mayo, es algún lunar que luzca distinto a los otros en su piel en cuanto a color, contextura o forma.