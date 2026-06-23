El estudio explora posibles efectos en el comportamiento humano, especialmente en la impulsividad y la forma en que esta puede relacionarse con conductas de riesgo.

Un estudio reciente publicado en la revista Criminology plantea que medicamentos como Ozempic, usados principalmente para la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso, podrían tener un efecto inesperado más allá del ámbito metabólico: una posible reducción en la relación entre impulsividad y conductas violentas.

La investigación fue realizada en Estados Unidos con datos de más de 800 adultos que habían utilizado fármacos del tipo GLP-1.

El análisis se centró en dos factores estrechamente vinculados a la violencia como es la impulsividad y el consumo de alcohol, ambos históricamente asociados a una mayor probabilidad de conductas agresivas.

El impensado efecto de Ozempic que podría influir en la conducta violenta

Los resultados mostraron que, entre los usuarios de estos medicamentos, la relación entre impulsividad y violencia era aproximadamente un 62% menor en comparación con quienes no los utilizaban. Esto sugiere que los fármacos podrían influir en la forma en que los impulsos se transforman en acciones.

Además, el estudio observó una reducción cercana al 52% en la asociación entre consumo de alcohol y comportamientos violentos en los usuarios de GLP-1. Sin embargo, los investigadores aclararon que estos datos no prueban una relación causal directa, sino únicamente asociaciones observacionales.

Según los autores, estos medicamentos actuarían sobre circuitos cerebrales relacionados con la recompensa, el control de impulsos y el deseo compulsivo, lo que podría explicar parte de estos efectos conductuales. Aun así, insisten en que no eliminan la impulsividad, sino que podrían debilitar la transición entre el impulso y la acción.

Pese a lo llamativo de los hallazgos, los especialistas llaman a la cautela y recuerdan que la violencia es un fenómeno complejo influido por múltiples factores sociales, psicológicos y ambientales, por lo que se necesitan más estudios para comprender el alcance real de estos posibles efectos.