Este es el olor más apestoso del mundo

Probablemente en más de una ocasión te ha tocado experimentar algún desagradable olor que te ha hecho fruncir el rostro y querer vomitar.

A pesar que el mal o buen olor es algo completamente subjetivo, algunos parecen haber creado algunos patrones respecto a las fragancias más desagradables.

El año 1998, Pamela Dalton, psicóloga cognitiva del Monell Chemical Senses Center, tuvo la tarea de desarrollar una bomba odorífera para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Sus experimentos revelaron que las personas de diferentes contextos y partes del mundo, que crecieron oliendo y comiendo cosas distintas, no tenían un denominador común para decidir cuál era específicamente un olor agradable o desagradable.

Sin embargo, Dalton encontró un olor universalmente desagradable, al que llamó “peste de baño estándar del gobierno de los Estados Unidos”, sustancia diseñada para imitar el aroma de las letrinas en campamentos militares con el fin de probar productos de limpieza. Eligió ese líquido como la base de su bomba odorífera al que nombró “sopa pestilente”, el que quizá sea el peor olor jamás creado.

Mary Roach, escritora del libro publicado en 2016 Grunt: The Curious Science of Humans at War (Gruñido: La curiosa ciencia de los humanos en guerra), describió ese aroma como el “Diablo en un trono de cebollas podridas”, luego de ser una de las pocas personas capaces de sentirlo.

La intensidad de los aromas se mide por su “umbral de detección de olores”, que es la cantidad de material que se necesita agregar al aire para que la gente promedio pueda olerlo.

Por ejemplo, el combustible tiene un alto umbral de detección de olores de aproximadamente 100 microgramos por metro cúbico, gracias al etilmercaptano, material que se le agrega al gas natural para hacer que las fugas de gas sean más fáciles de detectar.