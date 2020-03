Femicidio en Argentina: cuerpo de la víctima estaba en un pozo de 18 metros

Un macabro femicidio ocurrió en Argentina, luego que el domingo fuera hallado el cuerpo sin vida de Fátima Acevedo, una joven de 25 años que era buscada desde el 1 de marzo.

“Estoy podrida de denunciarlo y que la policía no haga nada. Ya no se qué hacer. No veo la hora de que ese hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo, pero bueno, como tiene gente en la policía, como el juez es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada”, se escucha decir a Fátima en un dramático mensaje de audio que revelaron medios trasandinos.

Según indicó Clarín, el cadáver de Fátima fue encontrado por la policía en un pozo de 18 metros ubicado en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

La joven víctima de femicidio había desaparecido hace una semana luego de refugiarse en la Casa de la Mujer tras denunciar a su ex pareja, Nicolás Martínez, de 35 años, por violencia de género.



El fiscal de Argentina, Leandro Dato, indicó a Página 12 que “la autopsia de Fátima indicó que la joven murió el mismo día que desapareció a causa de estrangulamiento manual. Posterior a ello fue arrojada a un pozo de 18 metros de profundidad y tapada con ramas para evitar que la encontraran“.

Según las denuncias de la joven, el 31 de enero, Nicolás Martínez intentó arrojarle ácido muriático en la cara y la amenazó con un cuchillo. Fue entonces que la justicia decidió fijar una medida de restricción de acercamiento que Martínez no obedeció.

Fátima se había ido a vivir a la Casa de la Mujer, un hospedaje que pertenece a la Municipalidad de Paraná y el 11 de febrero denunció ante el Poder Judicial que su esposo merodeaba este establecimiento.

La joven víctima realizó un total de seis denuncias y tenía un botón de pánico en su poder.

Nicolás Martínez se encuentra actualmente detenido y está imputado en la causa.