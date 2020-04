Agua y sequía: ¿cuáles son las industrias que más emplean este recurso y qué están haciendo para darle un uso más eficiente?

Chile está inserto en una megasequía, la peor de la cual se tenga registro. De hecho, por ejemplo, desde 2010, entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía se observa un déficit de precipitaciones, cercano a un 30%.

Y, lo que es peor, es que no se prevé que dicho escenario varíe en el corto plazo.“La situación no se ve muy favorable, porque deberíamos continuar con un déficit de precipitaciones. Además, históricamente en enero y febrero igual caía agua en Santiago, muy poco, pero cae, y este año no ha caído nada. Entonces, ya hay un déficit en Santiago y en gran parte de la zona central, y también el sur está con un déficit importante”, explicó a El Dínamo, el meteorólogo Gianfranco Marcone.

“El año 2019 no le ganó al año 1968 en cuanto a sequía, pero esta crisis es más grande, porque en la del 68’ fueron tres años secos. Ahora llevamos prácticamente 9, 10 años secos, lo que acrecienta mucho más el problema”, complementó Marcone.

La gravedad de la situación es tal, que incluso el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, afirmó en enero de este año que “Chile se está secando y todos debemos ser parte de la solución”. Pero, ¿cuáles son los sectores productivos que más emplean

este recurso y qué están haciendo para darle un uso más eficiente?

El uso del agua en cifras

Según el primer informe de la Mesa Nacional del Agua, que se le entregó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, se indica que “el sector agrícola es el mayor usuario de agua consuntiva en Chile con un 72%, seguido por el agua potable, consumo industrial y uso minero, con el 12%, 7% y 4% respectivamente, y el 5% restante está asociado al sector pecuario y al uso consuntivo en generación eléctrica”, detalló a El Dínamo, Óscar Cristi, director de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Cabe mencionar que hay dos tipos de uso del agua: el consuntivo y el no consuntivo. “Aquellos consuntivos son los que no se devuelven, mientras que los no consuntivos son aquellos que se devuelven. Entonces, en el caso de cuando se extrae agua y no se devuelve, la agricultura es uno de los principales usuarios, con grandes cantidades de extracción”, explicó a El Dínamo, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (CISGER) e investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM).

Medidas en pos del uso eficiente

Ante la extrema sequía que afecta al país y la necesidad de tomar medidas al respecto, Godoy planteó que en lo primero debería pensarse es en “hacer más eficientes los procesos, pero también buscar nuevas fuentes de agua”.

Esto último, considerando que “las soluciones, más allá de ser eficientes, deberían ir por tratar de aumentar la cantidad de agua disponible. Hay que reconfigurar la industria”, agregó.

En esa línea, el director del CISGER afirmó que “se necesita un paquete de políticas, incluyendo políticas industriales en términos de la agroindustria, tales como empezar a permitir o no ciertos tipos de cultivos que no se dan climáticamente en ciertas zonas y que a lo mejor están puestos en lugares en los que no debieran estar; invertir en nuevas fuentes de aguas y en sistemas eficientes de riego, los cuales muchas veces no se financian, porque aquí se financia sólo el riego de precisión o técnicas de riego, que es más de lo mismo, en lugar de aplicar otro tipo de herramientas que podrían ser paralelas”.

En este escenario, se entiende que las medidas que adopte el sector agrícola resultan claves en esta materia, y por lo mismo, El Dínamo le consultó a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) acerca los proyectos que tienen contemplados con miras a darle un uso más eficiente al recurso hídrico. Sin embargo, hasta la fecha de esta publicación, no han entregado respuesta alguna.

En tanto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) señalaron que se están realizando una serie de acciones al respecto. Por ejemplo, “el Gobierno y en concreto el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se reunió con los municipios y las empresas que encabezan el consumo en la Región Metropolitana, las cuales asumieron el compromiso de reducir un 10% el uso de agua. Además, la Comisión Nacional de Riego (CNR) se encuentra trabajando para impulsar el riego tecnificado”, detalló Cristi.

“Para esta temporada no está en riesgo la disponibilidad de agua potable en las zonas urbanas, pero esto no significa que sobre. La ciudadanía debe tomar conciencia que todos debemos cuidar el agua, pero tanto el sector productivo como a nivel individual hay asumir una conducta responsable en el uso de los recursos hídricos”, aseguró el director de la DGA.