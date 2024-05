Kika Silva contó detalles desconocidos de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela

25 de Mayo de 2024

La modelo dijo que les "encantaría" irse de luna de miel, pero "hay otras prioridades laborales también. Así que, por ahora, no".

Compartir

La modelo Kika Silva utilizó las historias de su cuenta de Instagram para revelarle a sus seguidores detalles desconocidos de su matrimonio con el actor Gonzalo Valenzuela.

Así, la conductora de televisión aprovechó para responder algunas preguntas respecto de su enlace, oportunidad en la confirmó que todavía no se van de luna de miel.

“Me estoy demorando un poco porque es mucho material. Demasiado. Y sé que me han preguntado muchas cosas”, contó Kika Silva.

Consultada por qué al día siguiente del matrimonio se bañó en el mar, la modelo respondió que “es algo que me encanta. Creo que era muy necesario para ese día y para siempre. Siempre que puedo, me tiro un piquero“, admitió.

La comunicadora detalló que la comida de su matrimonio tenía opciones para celíacos, diabéticos, veganos y vegetarianos.

A la vez, aseguró que su abuela fue la más contenta con la asistencia de los amigos actores de Valenzuela en la ceremonia.

“Mi abuela se ve todas las teleseries. El día que supo que me iba a casar su preocupación era: Ay voy a ver a los actores, me voy a sacar fotos con todos“, reveló.

Kika Silva y la luna de miel con Gonzalo Valenzuela

Luego dijo que les “encantaría” irse de luna de miel, pero “hay otras prioridades laborales también. Así que, por ahora, no”.

“Pero sí hay que encontrar luego un lugar donde escaparse. Yo tengo muchas ganas de ir a Europa, no voy hace muchos años y, la verdad, es que a mí me cuesta mucho tomarme vacaciones que no sean por trabajo”, admitió.

Respecto de su relación con los hijos de su marido, Kika dijo que “son lo máximo. Tengo suerte porque me llevo bacán. Tengo un millón de fotos de ellos, pero nunca publico fotos de ellos. No es que no estén en mi día a día, están”, detalló.

“Tengo mucha suerte de los hijastros que me tocaron” dijo al referirse a Silvestre, de 16 años, y Ringo, de 13.