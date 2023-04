¿Quién lo recibe? ¿Cómo funciona? Comienza el pago del Bolsillo Electrónico Familiar 2023

30 de Abril de 2023

Este lunes 1 de mayo parten los depósitos de este beneficio económico para enfrentar el alza de los precios de los alimentos.

El Bolsillo Electrónico Familiar es una de las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno del presidente Gabriel Boric para este 2023. Es el medio a través de cual se paga el aporte mensual de $13.500 por carga como una forma de ayudar a enfrentar el alza en el precio de los alimentos.

Se entregará mensualmente desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de este año y para recibirlo no es necesario postular. Se entregará automáticamente a las personas beneficiarias del Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar (AFAM) o al receptor de transferencias monetarias del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Cómo se paga el Bolsillo Electrónico Familiar?

Será pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), a través de un depósito separado y complementario a la CuentaRUT de BancoEstado.

El IPS transferirá, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, el monto del aporte al BancoEstado, el que abonará el aporte al BFE, informado debidamente de ello a la persona beneficiaria a través del sitio web o la app del banco que tenga disponible la persona titular del CuentaRUT.

Si bien es un beneficio mensual que se paga entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2023, si el monto del beneficio no es utilizado durante el mes calendario, se acumulará para los meses siguientes.

El aporte no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no tendrá descuento alguno y no le afectará cargo alguno que reciba la respectiva CuentaRUT a la cual se asocie el BFE.

¿En qué lugar se puede utilizar?

Según el Gobierno, el Bolsillo Familiar Electrónico se podrá utilizar en todos los comercios del rubro de alimentos, como supermercados, minimarket y almacenes.

Datos importantes