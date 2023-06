Hashimoto: los síntomas de la enfermedad autoinmune que afecta a Renata Bravo

8 de Junio de 2023

La actriz y comediante Renata Bravo entregó nuevos detalles de la enfermedad autoinmune que la afecta hace varios años, cuando comenzó a notar varios síntomas que derivaron en el diagnóstico: la enfermedad de Hashimoto.

“Empecé con los primeros síntomas, que era mucho cansancio, se me caía mucho el pelo y sentía mucho dolor de ojos. Eso fue lo que me empezó a llamar la atención”, confesó la actriz en el Buenos Días a Todos.

Posteriormente, tuvo que realizar un cambio en su vida, principalmente en la alimentación. “Comencé a sacar todas las cosas que me inflamaban“, agregando que comenzó “con una dieta celíaca al principio. No comía nada de gluten (…) Hoy no soy tan estricta, pero trato de seleccionar lo que como, los horarios, etc”.

Qué es la tiroiditis de Hashimoto

La enfermedad de Hashimoto que padece la actriz también es conocida como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmunitaria crónica o tiroiditis linfocítica crónica.

Según Clínica Mayo, Hashimoto es un trastorno de la glándula tiroides, que se observa con mayor frecuencia en mujeres mayores, y es causada por una reacción del sistema inmune contra la glándula tiroides.

De esta manera, las células del sistema inmunitario atacan a las células de la tiroides que producen las hormonas, por lo que se reduce la producción de hormonas, lo que se cataloga como hipotiroidismo.

Factores por los que se puede padecer Hashimoto

Pese a que aún no está claro el motivo por el cual el sistema inmune ataca sus propias células, si puedes padecer esta enfermedad por los siguientes motivos:

Factores genéticos.

Factores ambientales.

Infecciones, estrés o exposición a la radiación.

Los síntomas del hipotiroidismo

Con los años, la reducción de la producción de la hormona tiroidea puede ocasionar los siguientes síntomas: