Por la salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez: el bullying que recibió Fran Conserva y que “no merecía”

4 de Abril de 2023

Fran Conserva, incluso, apuntó al silencio que tuvieron Renata Bravo y Yazmín Vásquez, lo que terminó perjudicándola.

Francesca Conserva, hermana de Claudia Conserva y panelista del programa Milf, se refirió al bullying y a los mensajes de odio que recibió años atrás por parte de usuarios en redes sociales.

Esta situación la vivió luego de la comentada salida del espacio de Renata Bravo junto a Yazmín Vásquez, lo que fue criticado por parte de los televidentes.

“A mí me pasó que hace años, cuando hubo un caos en el panel, se me tachó de la Yoko Ono de las Milf, y fue feroz”, comenzó señalando Fran Conserva.

Según recordó la comunicadora, esta situación “me hizo mucho daño, y no me lo merecía, no tenía nada que ver en el cuento y la gente especuló y me llamó la atención cómo crean una historia de verdades con base en el yo creo o me dijeron“.

La panelista de Milf aseguró que en ese entonces recibía al menos 200 mensajes, lo que “fue súper fuerte para mí” y que “no bloqueaba, porque decía no quiero censurar. Todos me decían no contestes. Tenía tanta rabia y ganas de hablar, pero me decían que iba a ser peor”.

“Sola y traicionada”

Fran Conserva reconoció que toda esta situación no mejoró debido a que algunas personas –Renata Bravo y Yazmín Vásquez– guardaron silencio.

“Cuando está la escoba y hay silencios de personas que podrían haber dicho no, esta persona no tiene nada que ver. Me sentía sola y traicionada“, reconoció.

Por lo mismo, dijo antes de finalizar, “cuando tú lees mentiras, da rabia. Por eso, no me meto a redes, porque no estoy psicológicamente para estar mamándome (esos mensajes)”.