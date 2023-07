Mujeres: dime qué edad tienes y te diré qué control o exámenes te corresponden

17 de Julio de 2023

Las mujeres deben acudir a distintos especialistas dependiendo de su edad y las necesidades que tenga.

Según un estudio de Kaiser Family Foundation’s Women’s Health Survey, durante la pandemia el 38% de las mujeres aplazó sus chequeos médicos. Debido a esto, es necesario que, en pos de cuidar su salud en diversos ámbitos durante todas sus edades, ellas sepan cuándo acudir a distintos especialistas, qué exámenes deben realizarse y cada cuánto tiempo chequearse.

Es por eso que desde Medicop, explicaron el paso a paso de los controles o exámenes que corresponden según la edad.

Entre 11 y 13 años

Para comenzar un chequeo integral, es recomendable que el primer acercamiento ginecológico en las niñas sea entre 11 y 13 años para educarse en cuanto a la pubertad, el ciclo menstrual, su propio cuerpo y los cambios que puede observar con el pasar de los años.

“El principal objetivo de este control es establecer una adecuada relación con la adolescente y su madre”, explicó la ginecóloga de Medicop, Gigliola Cannoni.

Adolescentes y menores de 25 años

Un segundo nivel de consulta, es cuando la adolescente inicia su actividad sexual. En este punto es primordial prevenir el embarazo y la transmisión de infecciones sexuales. Por eso, es que se recomienda que las menores de 25 años se chequeen anualmente la presencia de infección por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorroea, afirmó la doctora Cannoni.

Desde los 25 y mayores de 30 años

Para aquellas mujeres de 25 años que estén vacunadas contra la infección del virus papiloma humano, se debe iniciar la toma del PAP. En mujeres mayores de 30 años, la recomendación es testear la infección por virus papiloma humano.

En esta etapa también se presenta la necesidad de consultas dermatológicas por acné, alopecia androgenética, dermatitis de contacto por uso de maquillaje y productos de belleza, o infecciones por hongos debido a la humedad. Con el objetivo de evitar esas afecciones, es primordial informarse en las consultas médicas para “entender los momentos en que hay desbalances hormonales, evitar el contacto con alergenos o irritantes y también conocer el tipo de piel y los productos adecuados para cada una”, comentó la dermatóloga de Medicop, Amaranta Luzoro.

Mayores de 40 años

En este período las mujeres deberían comenzar un examen fundamental: el control mamario, la mamografía y la eco mamaria. La cirujana de mamas de Medicop, Marcela Amar, explicó que si bien, la edad para iniciar el control es a los 40 años, en el caso de que la paciente tenga a su madre con un cáncer de mama, deberá hacerse la mamografía 10 años antes del diagnóstico de la madre, por lo tanto, debe hacerse según “lo que pase primero”.

Aparte, en esta edad es frecuente que presenten alteración en el sangrado, lo que en ocasiones puede estar relacionado a miomas uterinos, incontinencia urinaria o, en edades cercanas a los 50, variación en la producción de hormonas ováricas para la que se puede evaluar una terapia hormonal de reemplazo, aseguró la ginecóloga de Medicop, Gigliola Cannoni.

Mayores de 60 años

Superando los 60 años, las mujeres se enfrentan a escenarios como la jubilación y, al comenzar a ser consideradas como personas mayores, dan comienzo a la entrada a la geriatría.

La geriatra Adela Herrera considera que para las consultas “no es necesario esperar que ya hayan enfermedades o consecuencias de las mismas, es más, lo ideal sería llegar antes para prevenirlas”.

Aún así, la menopausia es una condición principal por la que acuden a los controles. Este padecimiento está protagonizado por “cambios vitales relevantes y muchas veces con un impacto negativo en la vida de la mujer. Alteraciones que se presentan en forma brusca, para las cuales la mujer no está preparada, no comprende lo que le pasa y no sabe a quién consultar”, señaló la geriatra. En este momento, la especialista es capaz de entregar acompañamiento, educación, prevención y tratamiento.

Cada grupo etario tiene elementos característicos para los que es ideal saber cómo, cuándo y con qué especialistas deben tratarlos. Es por ello que las profesionales hicieron un llamado a realizarse constantemente controles, chequeos médicos y consultas mínimo una vez al año o cuando haya sospechas de condiciones anormales para que se informen y tomen acción a tiempo en pos de un cuidado de salud integral para todas las mujeres.