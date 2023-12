¿Por qué tirita el ojo con el estrés?: Expertos explican algunas extrañas reacciones del cuerpo

19 de Diciembre de 2023

Nuestro cuerpo ha evolucionado para mantenernos a salvo, por lo que diariamente experimenta reacciones inusuales.

Nuestro organismo ha sido el foco de interés para numerosos científicos a lo largo del tiempo. Su estudio ha permitido comprender muchos de los mecanismos que utilizamos a diario para protegernos y funcionar adecuadamente.

Sin embargo, hasta el día de hoy, muchos desconocemos la causa de algunas de las reacciones del cuerpo humano, por lo que la doctora de Ortopedia y Medicina Deportiva en Eau Claire, Wisconsin, Amy Rantala, entregó la respuesta científica a muchas interrogantes de las respuestas de nuestro sistema.

Explicación científica de las reacciones del cuerpo

El ser humano ha evolucionado para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, ambientales y sociales. Como resultado, nuestro cuerpo ha experimentado cambios y ha desarrollado nuevos mecanismos de defensa para hacer frente a estas circunstancias actuales.

De esta forma, la explicación científica de muchas de las reacciones diarias del organismo responde a adaptaciones evolutivas.

¿Por qué tirita el ojo de repente?

Esta reacción llamada blefaroespasmo se atribuye a la fatiga, consumo de cafeína y el estrés. Si bien, su causa exacta es aún desconocida, algunos de los estudios apuntan a que es hereditaria.

La recomendación de los expertos es estirar el músculo jalándolo suavemente con la punta de los dedos, pero la recomendación más recurrente es prestar atención a la higiene de sueño y descanso adecuado.

Generalmente, esta reacción desaparece sola, sin embargo, si se extiende por más de dos días o es acompañada de dificultad para abrir el ojo afectado, se debe consultar con un médico.

¿Por qué estornudamos al mirar al sol?

Esto es un reflejo del organismo llamado estornudo fótico. Según la explicación científica, el nervio trigémino, encargado del control de estornudos, se encuentra muy cerca del nervio óptico, el cual, al detectar cambios en la luz, se genera un efecto parecido al de un estornudo típico.

Por lo general, estornudamos al sentir irritación en la nariz. Al contraerse nuestras pupilas repentinamente al mirar al sol, el organismo puede interpretarlo de manera similar. Muchas personas no experimentan está reacción y no están claras las razones de porque algunas personas la tienen y otras no.

¿Por qué se arrugan los dedos de las manos en el agua?

Según los expertos en evolución, heredamos esta reacción de nuestros antepasados, puesto que así se les facilitaba agarrar objetos sumergidos bajo el agua. En un comienzo, los estudios apuntaban a cambios en los líquidos de los tejidos de las manos, sin embargo, esa teoría fue descartada.

Algo curioso de esta reacción es que, generalmente, las personas que tienen lesiones nerviosas en los dedos de las manos o pies, no se les arruga de la misma forma.

¿A qué se debe escuchar el pulso en los oídos?

Las reacciones inusuales de los oídos (como escuchar pitidos o timbres) es conocida como tinnitus y presenta una variación en la que la persona siente y escucha el pulso de su corazón en la audición.

Este fenómeno se llama tinnutus pulsátil y tiene diversas causas como el aumento en la presión arterial, una obstrucción en el conducto auditivo o incluso anomalías en las arterias próximas a los oídos.

¿Por qué tiritamos cuando hace frío?

Esta es una de las reacciones más comunes del cuerpo humano. Diariamente, el organismo necesita una temperatura cercana a los 37°C para funcionar correctamente, por lo que, cuando hace mucho frío, la reacción del organismo es hacer temblar a los músculos para generar calor.

¿Por qué sentimos una punzada en el costado al correr?

Muchos deportistas iniciantes o corredores amateurs han experimentado la dolorosa sensación punzante en el costado al correr. Esta reacción se produce por una irritación en el diafragma, músculo que separa la cavidad pulmonar de la abdominal. La causa se atribuye a una respiración demasiado rápida o al haber comido mal antes de salir a hacer actividades físicas.

Para aliviar esta sensación, debes disminuir la velocidad, estirar los músculos del torso y concentrarse en regular la respiración.